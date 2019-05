LEČILA SAM SE U INOSTRANSTVU, NIŠTA NIJE POMOGLO: Slobodanka je konačno otkrila tajnu ZDRAVOG SRCA! (VIDEO)

Pozno doba života ne mora uvek da znači da ste umorni, da vam je teško da se krećete i da vam je za sve potrebna pomoć. Uz pomoć samo tri jednostavne male bočice, možete rešiti ovakvo stanje i sprečiti nepredviđene situacije. Na ovaj način, uz Bio-Teo biljne preparate, sačuvajte svoje srce, živce i krvne sudove.

Slobodanka Fay je sada srećna i zadovoljna žena. Iako je lečena u inostranstvu, nije dobila rezultate koje je želela.

"I u Nemačkoj sam lečena, ali nešto nije bilo rezultata. Kad sam došla ovde, slušajno sam na Jutjubu pronašla Bio-Teo kapi. I evo, več drugu turu pijem i osećam se fantastično. Zadovoljna sam, hodam lepo, a pomagala sam se štapom. Ne zamaram se kao što sam se zamarala. Više nemam bol u grudima. Rekla mi je jedna starija gospođa da počnem sa 5 kapi, pa posle sedam dana 5 kapi, pa onda drugih sedam dana 10 kapi, dok sam došla do 30. To sam popila, a onda sam dobila drugu turu i sada pijem odmah po 30 kapi, sve tri bočice”, objašnjava Slobodanka.

Gospođa Fay je oduševljena Bio-Teo proizvodima i svoju sreću ne želi da krije. “Bio-Teo kapi su za stres, za pravilan rad srca, za cirkulaciju... Mnogima sam preporučila, međutim, ljudi su nepoverljivi. Ljudi, dok ne probate, nećete saznati. Odobreno je od strane Ministarstva zdravlja. To je za mene mnogo važno da je zdravstvo odobrilo i laboratorija. Svima kažem da slobodno mogu da koriste, čak sam im dala i uputstva, da vide i da pročitaju i mnogi će sada sigurno prihvatiti jer vide po meni. Ja se stvarno lepo osećam. A to mnogo znači, s obzirom na to da ja imam i dobre godine. Lepo ustajem, divno mi je. Jednostavno, ne treba mi štap, hodam i uz stepenice, i uz brdo. Ustajanje, spavanje, mirno spavam, ne mogu da se probudim ujutru. Mogu da idem u kupovinu, vozim auto sada, a ranije nisam.

Mogu da vam kažem da sam sa ovim kapima prezadovoljna, ja više ne znam šta da kažem. Opuštena sam, spavam kao jagnje, lepo sve", sa osmehom je rekla Slobodanka.

Jedan od najvažnijih ljudskih organa je srce. Svaki poremećaj njegovog ritma i automatskog rada je signal da sa ovim mišićem, koji inače raspolaže velikom energijom, nešto nije u redu pa se odmah treba obratiti lekaru.

Biljni komplet Antistres + Corvit + Cirkul koji sadrži 3 biljne tinkture i pije se 30 do 45 dana možete poručiti klikom OVDE, po ceni od 2880 rsd, ili pozivom na broj 011/4420-502 radnim danima.ISPORUKA: ceo svet. U slučaju da poručujete van Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, slobodno poručite klikom na https://www.hangar.rs/svi-proizvodi/zdravlje/biljni-komplet-antistres-corvit-cirkul-sacuvajte-svoje-srce-zivce-i-krvne-sudove/ i neko će vas kontaktirali oko potvrde i cene dostave.

Benefiti korišćenja biljnih formula ovog kompleta:

Pomaže kod aritmije, bola u grudima, angine pektoris

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju)

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja posledice posle infarkta

Poboljšava cirkulaciju i čisti krvne sudove (reguliše holesterol i trigliceride)

Reguliše pritisak

Ubrzava oporavak posle moždanog udara – šloga

- Komplet mogu piti i potpuno zdrave osobe kao vid preventive –

Odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Rešenje broj: 13317/2018

BILJNE TINKTURE TRAVARA STEVE MARIĆA SPOJ SU ZNANJA, ISKUSTVA I LEKOVITOG BILJA KOJE SE SKUPLJA NA NAŠIM EKOLOŠKIM NAJČISTIJIM PROSTORIMA. TINKTURE SADRŽE I PO DESETAK VRSTA BILJA.



Radi najboljeg učinka, savetujemo korišćenje 2 biljna kompleta u kontinuitetu, zatim je potrebno napraviti pauzu od 7 do 14 dana i nakon toga po potrebi (slobodno može da se koristi i do 10 kompleta godišnje).



Naše biljne kapi (tinkture) slobodno mogu piti osobe koje su operisane i/ili koje piju lekove. Biljni komplet za kardiovaskularni i nervni sistem "Antistres + Corvit + Cirkul" je registrovan i odobren od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije i ne postoje poznate kontraindikacije. Ono što je bitno kada se piju lekovi je da se terapija lekovima NE prekida dok vaš lekar na kaže suprotno, kao i da se napravi pauza od 30 do 60 minuta između korišćnjenja lekova i naših biljnih kapi (tinktura).

Biljni komplet Antistres + Corvit + Cirkul koji sadrži 3 biljne tinkture (bočice) možete poručiti klikom OVDE, po ceni od 2880 rsd, ili pozivom na broj 011/4420-502 radnim danima.

