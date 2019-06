Bračni par iz Beograda uživa u ulozi bake i deke, ali i u drugoj mladosti uz OVE PRIRODNE kapi!

- BIO – TEO Anstistres + Corvit + Cirkul me je preporodio, a još sam više bio srećan kada su kapi za cirkulaciju pomogle i mojoj supruzi, koja je godinama imala probleme sa kičmom – sav srećan javlja nam se Stevan iz Višnjičke banje, da poruči treći komplet posle pauze od desetak dana.

- Imam 65 godina, i nisam se nadao da ću ikada više moći da povratim snagu i dobar san – ističe Stevan.

Bio je knjigovođa, i sedeo je celog radnog veka, jeo „s nogu“, a računi su morali da se slože „u jednu paru“. Čovek ni ne oseti kada ga način života dovede u teško stanje, a upravo to je zadesilo Stevana.

- Najteže mi je bilo kada nisam mogao unuka prvenca da uzmem u naručje – kaže Stevan. Toliko mi je nedostajala snaga, ali i dah. Teško sam disao, noću sam se budio mokar, san se prekidao nekoliko puta i život mi je uglavnom prolazio u sedećem položaju. Tako sam i spavao.

- Doktori su mi kasnije objasnili da je to zbog slabog protoka krvi kroz vratne žile. Srce mi je lupalo jako, a preskakanja su mi oduzimala dah.

Prvo je, kako kaže, pio po pet kapi iz Antistres + Corvit + Cirkul kompleta po tri puta na dan. Ubrzo je počeo da se oseća bolje, san je bio mirniji, a visok pritisak je pao na oko 130/80.

- To mi je ulilo veliku nadu i vratilo raspoloženje – ističe Stevan. Kada sam prešao na deset kapi, poboljšanje je bilo takvo da se nisam ni pridržavao uputstva da nakon dve nedelje uzimam po 15 kapi, zatim po 20, i na kraju po 30. Toliko mi je bilo bolje, da su se svi u komšiluku začudili kada su me videli kako držim unuka u naručju i da tako šetamo po dvorištu. To je bio moj najlepši dan ikada.

Sve se stabilizovalo, a lekari su rekli Stevanu da su rezultati mnogo bolji. On je rešio da se zadrži na dnevnom unosu od deset kapi, dokle god da traje bočica.

Njegova sreća bila je još veća kada je video da mu se i supruga oporavila.

- Mira je godinama kuburila sa bolovima u kičmi i otežano je hodala. Mazala je razne kreme, vežbala, išla na terapije i radila sve ono što se preporučuje u tim situacijama. Cirkulacija joj nije baš bila najbolja, i rečeno joj je da zbog toga i pati od problema sa kičmom. Uzela je da proba moje kapi za cirkulaciju, i gotovo neprimetno, bolovi su počeli da jenjavaju, i svi smo bili iznanađeni koliko je postala pokretljivija – bolje je hodala, a posle jedne bočica sve se popravilo.

- Sada zajedno šetamo unuka, idemo mnogo dalje od dvorišta i presrećni smo.

Stevan i Mira iz Višnjičke banje

Jedan od najvažnijih ljudskih organa je srce. Svaki poremećaj njegovog ritma i automatskog rada je signal da sa ovim mišićem, koji inače raspolaže velikom energijom, nešto nije u redu pa se odmah treba obratiti lekaru.

Benefiti korišćenja biljnih formula ovog kompleta:

Pomaže kod aritmije, bola u grudima, angine pektoris

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju)

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja posledice posle infarkta

Poboljšava cirkulaciju i čisti krvne sudove (reguliše holesterol i trigliceride)

Reguliše pritisak

Ubrzava oporavak posle moždanog udara – šloga

- Komplet mogu piti i potpuno zdrave osobe kao vid preventive -

Odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Rešenje broj: 13317/2018



BILJNE TINKTURE TRAVARA STEVE MARIĆA SPOJ SU ZNANJA, ISKUSTVA I LEKOVITOG BILJA KOJE SE SKUPLJA NA NAŠIM EKOLOŠKIM NAJČISTIJIM PROSTORIMA. TINKTURE SADRŽE I PO DESETAK VRSTA BILJA.

Radi najboljeg učinka, savetujemo korišćenje 2 biljna kompleta u kontinuitetu, zatim je potrebno napraviti pauzu od 7 do 14 dana i nakon toga po potrebi (slobodno može da se koristi i do 10 kompleta godišnje).

Kada se naše tinkture piju prvi put, koriste se na sledeći način:

Kada ste došli do 30 kapi, svaki sledeći komplet se odmah pije po 30 kapi iz svake bočice.



Naše biljne kapi (tinkture) slobodno mogu piti osobe koje su operisane i/ili koje piju lekove. Biljni komplet za kardiovaskularni i nervni sistem "Antistres + Corvit + Cirkul" je registrovan i odobren od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije i ne postoje poznate kontraindikacije. Ono što je bitno kada se piju lekovi je da se terapija lekovima NE prekida dok vaš lekar na kaže suprotno, kao i da se napravi pauza od 30 do 60 minuta između korišćnjenja lekova i naših biljnih kapi (tinktura).

