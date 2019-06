ARITMIJA JE NESTALA, SRCE JE KUCALO NORMALNO I PRITISAK SE NORMALIZOVAO: Na radnom mestu više nije moglo da se primeti da imam bilo kakve probleme!

- Sport je moj život, ali ljubav prema rekreaciji me je navela da zaboravim da života bez zdravog srca jednostavno nema – kaže Milena B, sportska radnica iz Beograda. Ona je, fokusirajući se na pomoć teško obolelom ocu, zanemarila sopstveno zdravlje, i bila je na pragu da se i sama teže razboli.

- Lekari su mi rekli da imam prošireno, tzv. „sportsko srce“ i da je, pored obavezne terapije lekovima isto tako važno da obratim pažnju na način života – nisam smela da dozvolim sebi stresove i veće fizičke napore. Ali, moja se priča ne razlikuje mnogo od onih koje mogu da ispričaju i ostale žene, majke, ćerke, supruge...

Nakon što je počela da se bavi sopstvenim zdravljem, Milena je naravno nastavila da pomaže ocu, i u želji da pronađe još nešto što bi moglo da mu olakša tegobe, na Internetu je naišla na reklamu BIO-TEO centra. Tako je saznala za Antistres + Corvit + Cirkul komplet, koji se preporučuje onima sa srčanim tegobama.

- Najviše su me privukle priče zadovoljnih korisnika, koji su imali priliku, ali i sreću, da koriste BIO-TEO proizvode. Njihove dijagnoze su bile ozbiljnije od moje, što mi je dalo veliku nadu da će i meni biti bolje.

Nažalost, Milenin otac je u međuvremenu preminuo, što je opet dovelo do toga da od obaveza zaboravi na sopstveno zdravlje. Pored toga, Milena je imala i tu nesreću da pristustvuje jednom tragičnom događaju, a stres pretrpljen tom prilikom je samo pogoršao njeno ionako narušeno zdravlje.

Povrh svega, bolest je pogodila i njenog sina, koji je iz tog razloga prešao da živi kod nje. Njemu je takođe morala da pomaže, jer je imao tešku dijagnozu, i više nije imala izbora – morala je prvo da pomogne sebi, kako bi izdržala sve što je potrebno i pomogla sinu. Ubrzo je počela da uzima Antistres + Corvit + Cirkul komplet.

- Već posle prve popijene bočince osetila sam olakšanje. Imala sam više snage, koja mi je itekako bila potrebna, bila sam pribranija, mirno i staloženo donosila odluke, a više nije bilo ni panike koja bi me možda naterala da pomislim kako ne mogu da uradim sve što moram.

- Na radnom mestu više nije moglo da se primeti da imam bilo kakve probleme. Aritmija je nestala, srce je kucalo normalno, između 70 i 80 otkucaja. Prestala sam da se budim noću kao ranije, i pritisak mi se normalizovao.

- Kada je sin video pozitivne promene kod mene, i on je pristao da uzima Antistres + Corvit + Cirkul komplet. Naime, on je teško podnosio svoju bolest, bio je veoma uznemiren zbog toga, a nije bio disciplinovan, i sve to je dodatno otežavalo njegovo stanje. Na momente, srce mu je lupalo „kao ludo“. Već posle prvog kompleta, vidno se smirio, mnogo bolje je sarađivao sa lekarima oko osnovne bolesti. Nakon toga, sve je krenulo ka boljem.

Milena B. iz Beograda

Jedan od najvažnijih ljudskih organa je srce. Svaki poremećaj njegovog ritma i automatskog rada je signal da sa ovim mišićem, koji inače raspolaže velikom energijom, nešto nije u redu pa se odmah treba obratiti lekaru.

Biljni komplet Antistres + Corvit + Cirkul koji sadrži 3 biljne tinkture i pije se 30 do 45 dana možete poručiti klikom OVDE, po ceni od 2880 rsd, ili pozivom na broj 011/4420-502 radnim danima.

Benefiti korišćenja biljnih formula ovog kompleta:

Pomaže kod aritmije, bola u grudima, angine pektoris

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju)

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja posledice posle infarkta

Poboljšava cirkulaciju i čisti krvne sudove (reguliše holesterol i trigliceride)

Reguliše pritisak

Ubrzava oporavak posle moždanog udara – šloga

- Komplet mogu piti i potpuno zdrave osobe kao vid preventive -

Odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Rešenje broj: 13317/2018



BILJNE TINKTURE TRAVARA STEVE MARIĆA SPOJ SU ZNANJA, ISKUSTVA I LEKOVITOG BILJA KOJE SE SKUPLJA NA NAŠIM EKOLOŠKIM NAJČISTIJIM PROSTORIMA. TINKTURE SADRŽE I PO DESETAK VRSTA BILJA.

Radi najboljeg učinka, savetujemo korišćenje 2 biljna kompleta u kontinuitetu, zatim je potrebno napraviti pauzu od 7 do 14 dana i nakon toga po potrebi (slobodno može da se koristi i do 10 kompleta godišnje).

Kada se naše tinkture piju prvi put, koriste se na sledeći način:

Kada ste došli do 30 kapi, svaki sledeći komplet se odmah pije po 30 kapi iz svake bočice.



Naše biljne kapi (tinkture) slobodno mogu piti osobe koje su operisane i/ili koje piju lekove. Biljni komplet za kardiovaskularni i nervni sistem "Antistres + Corvit + Cirkul" je registrovan i odobren od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije i ne postoje poznate kontraindikacije. Ono što je bitno kada se piju lekovi je da se terapija lekovima NE prekida dok vaš lekar na kaže suprotno, kao i da se napravi pauza od 30 do 60 minuta između korišćnjenja lekova i naših biljnih kapi (tinktura).

Biljni komplet Antistres + Corvit + Cirkul koji sadrži 3 biljne tinkture (bočice) možete poručiti klikom OVDE, po ceni od 2880 rsd, ili pozivom na broj 011/4420-502 radnim danima.

