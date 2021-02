EFEKTAN DETALJ: DIY (napravi sam) zidni sat koji će „otvoriti“ svaki prostor!

Ako želite da unesete neke novine u svoj životni ili radni prostor, evo jedne zanimljive ideje – pogledajte OVDE šta možete da napravite!

ZIDNI SAT NAPRAVI SAM je potpuni hit kada je u pitanju opremanje enterijera! On je specijalan po tome što nije iz jednog dela, već svaki broj kačite posebno i to nezavisno od kazaljki. To ga čini ultrainteresantnim i modernim, drugačijim od običnih satova. Takođe, zahvaljujući tome možete prilagoditi i samu veličinu sata, a ovaj koji mi predlažemo može biti prečnika od 70cm, pa sve do 120 cm.

Znate li gde možete da kupite ovakav sat? Po ceni od 2.190 rsd možete da ga poručite ili online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

Da li se u pakovanju dobija sve što vam treba za ovaj sat? Apsolutno: mehanizam sa kazaljkama, (rimski) brojevi u crnoj boji, lenjir koji će vam pomoći da ga postavite kako treba. Idealan je i za kancelariju, ali i za dnevnu, spavaću, dečiju sobu. Odlično izgleda i u kafićima i restoranima.

