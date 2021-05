MAJKA JE PROŠLA KROZ AGONIJU JER POBAČAJ NIJE USPEO: Rodila je bebu i morala je da gleda kako lagano UMIRE

Britanka Loran Denison (27) je bila trudna sa svojim četvrtim detetom. Međutim, u 15. nedelji trudnoće redovna kontrola je pokazala da beba ima Edvardsov sindrom. Taj sindrom je redak, ali veoma ozbiljan.

Ilustracija foto: Profimedia

- Rekli su mi da ima tipični Edvardsov sindrom i da će umreti pre ili neposredno nakon rođenja - započinje majka priču za britanski portal.

Loren i njen muž Skot Votson (35) proveli su mučno vreme u razmišljanju i odlučili se na medicinski abortus, odnosno kombinaciju lekova koji bi trebalo da zaustave trudnoću. Tabletu za zaustavljanje trudnoće Loren je uzela 6. aprila, a 8. aprila vratila se na Odeljenje za žene i novorođenčad u Opštoj bolnici Barnli.

- Već smo se oprostili od bebe, jer sam uzela tabletu za prekid trudnoće još šestog - priseća se odlaska na indukovani porođaj.

Međutim, na zaprepaštenje roditelja, Loren i Skota, ali i lekara, mali Kijo Blu Votson rođen je živ 9. aprila, težak svega 150 grama.

- Mislila sam da je mučan deo priče bio onaj kada sam prelomila da abortiram, ali ovo je bilo deset puta gore. Niko od lekara nije mislio da će se roditi živ. Kada ga je moj partner uzeo nakon porođaja, rekao je: "Srce mu kuca!", šokirani su bili i lekari. Govorili su da će mu srce stati u narednih pola sata, a ja sam neprestano govorila da je još uvek živ. Pitala sam da li će ga jednostavno ostaviti da umre. Potvrdili su - opisuje majka mučne sate.

Ilustracija foto: Profimedia

Dodaje da je morala da gleda kako otkucaji njenog deteta usporavaju i potom, kako ga život napušta posle 10 sati.

- Samo želiš da održiš svoju decu u životu. Bilo je to poput mučenja. Drago mi je da sam imala malo vremena sa njim, ali to je otežalo situaciju - zaključuje.

Dok je dečak bio živ, uspeli su da ga i krste. Neutešna majka ističe kako nikoga ne želi da odgovara niti nagovara na izbor koji oni smatraju ispravnim, ali želi da upozori na opasnost.

- Samo želim da druge mame znaju, u slučaju da im se to dogodi. Kada sam uzela prvu tabletu 6. aprila, rekli su da će zaustaviti trudnoću, otkucaje srca, sve, pa smo očekivali da neće biti živ kada se bude rodio. Nisu proverili otkucaje srca pre nego što su podstakli porođaj, a volela bih da jesu. Ne mogu da vam opišem koliko je bilo grozno - opisuje Loran.

Edvardsov sindrom retko je stanje i većina beba s njim ne preživi do kraja termina ili umire nekoliko sati nakon rođenja, jer imaju dodatni hromozom, broj 18. Od retkih beba koje se rode preživi samo njih 13 od 100 i to do svog prvog rođendana.

Edvardsov sindrom može da izazove niz simptoma koji se razlikuju kod različitih ljudi, uključujući poteškoće u učenju, probleme sa srcem, disajnim sistemom, bubrezima ili probavnim sistemom.

Ilustracija foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./The Sun)

Bonus video:

00:11 ŠABANOV UNUK POSTAJE OTAC! Devojka Luke Adžića TRUDNA, otkrili su kog je pola BEBA! (VIDEO)