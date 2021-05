5 GREŠAKA KOJE UNIŠTAVAJU LICE, A MISLITE DA SU DOBRE! Mnoge žene POGREŠNO NEGUJU kožu, evo šta nikako ne treba da radite!

Sve žene sanjanju o čistom licu i besprekornom tenu, te samim tim čini sve kako bi imale savršenu kožu.

Međutim, na taj način i prave ogromne greške i navike koje uništavaju lice.

1. Ne mažete kremu sa UV filterima Nanošenje kreme sa UVA i UVB filterima obavezno je u sklopu dnevne rutine i zimi i leti i kad je oblačno i kada je sunčano.

– Ako je ne nanosite na kožu, izlažete je direktnom UV zračenju. Time povećavate rizik od nastanka karcinoma kože. Takođe, ona brže stari, bore se pojavljuju ranije i sve su izraženije, a moguća je i pojava hiperpigmentacija, odnosno flekica. Osnovni deo savršene nege je dobra i pouzdana krema sa UV filterima. Osim što vas štiti od štetnih sunčevih zraka, ona sprečava pogoršanje stanja akni, sprečava pojavu tamnih fleka i povećanje pora.

2. Preterano čistite lice Osećaj kada koža nakon čišćenja i umivanja škripi i zateže ne znači da je ona savršeno čista, već da verovatno koristite previše agresivan čistač koji uklanja veću količinu lipida sa vaše kože nego što želite.

– Kada uklonite previše lipida, narušavate barijeru kože. Dolazi do preteranog oslobađanja vode iz kože, najpre iz površinskih, a zatim i dubljih slojeva, i onda koža koja je bila možda dehidrirana postaje suva. Počinje da se peruta, da svrbi i bude neravnomerne teksture, ten posivljuje, pa šminka ne stoji lepo. S vremenom može da postane osetljiva, sklona iritaciji, da pecka, a kod nekih ljudi mogu da se razviju i ozbiljnija stanja na koži.

– Čišćenje se u većini slučajeva preporučuje jednom dnevno, u sklopu večernje nege, gde nam je cilj da uklonimo šminku, višak sebuma, znoj, nečistoće sa kože i ostatak dnevne nege. U pojedinim slučajevima, ne svakog jutra, preporučujem i čišćenje kože ili čišćenje samo pojedinih delova lica.

3. Koristite mehanički piling Mehaničke pilinge, one sa krupnim česticama ili one iz kuhinje koje ste sami napravili, zaista treba da izbegava svaki tip kože.

– Čestice iz proizvoda uklanjanju mrtve ćelije sa površine kože, ali i grublje trljaju njenu površinu i mehanički uklanjaju deo lipida i proteina iz njenih površinskih slojeva, i potencijalno dovode do mikropovreda. Posledica mehaničkih pilinga jeste da vaša koža najpre deluje meko i glatko, ali ste joj u suštini naneli više štete nego koristi. Niste je lepo i detaljno očistili, pore su i daje napunjene sebumom i prljavštinom, a uklonili ste deo barijere koji je tu da je štiti i omogućili ste da bude osetljivija i da više nego inače reaguje na stres.

4. Stavljate limun Internetom kruže bajke da limun zbog sirćetne kiseline revitalizuje, posvetljuje i podmlađuje kožu, kao i da eliminiše bakterije i akne sa nje.

– Ne stavljajte limunov sok na lice ni u kom obliku. Koža ima pH koji je između 4,5 i 6,5, sok od limuna ima pH 2 što je veoma kisela vrednost. Tako nanesen na kožu, limunov sok narušava optimalan pH kože, dolazi do toga da se njena barijerna funkcija narušava, odbrambene sposobnosti slabe, te ona postaje sklonija iritacijama i crvenilu.

Limunov sok sadrži i kumarin psoralen, koji povećava osetljivost kože lica na sunčevu svetlost (UV zrake), što kao posledicu na koži stvara iritacije i upalne procese, kao i fleke.⁣

5. Ne skidate šminku Ako vam se desilo da zaspite sa šminkom, ne dozvolite da vam se to ponovi jer je čišćenje lica obavezan korak u nezi.

– Ako zaspite sa šminkom, povećavate mogućnost da dođe do nastanka mitesera, tekstura kože neće biti glatka, a ten neće biti blistav. Ukoliko učestalo preskačete čišćenje, može doći do pogoršanja stanja kože u vidu akni i rozacee. Takođe, može doći do iritacija kože ili očiju, a ako ne uklonite lepo maskaru, to može da vam utiče na rast trepavica i uzrokuje infekciju oka.

