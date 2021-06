PAŽNJA: Mladi krompirići „POGUBNI“ po vaše nežne ruke – obavezno pročitati kako da ih zaštitite!

Sezona je svima voljenih i ukusnih mladih krompirića. Sočni su i brzo se spremaju, a pre njihove pripreme valja ih očistiti. Kako da to uradite, a da ne oštetite ruke, ali ni da ne bacite veći deo krompirića koji biste mogli pojesti.

Kako inače izgleda procedura čišćenja mladih krompirića?

Stavite ih u vodu da biste ih oprali i trljate ih u hladnoj vodi potpuno nezaštićenim rukama. Uglavnom su jako blatnjavi, pa je potrebno detaljno ih oprati. Onda sledi deo kada im skidate ljusku nožem isto u vodi.

Rezultat:

Nakon ovoga krompirići su spremni za pečenje/prženje, ali su ruke u totalnom haosu: isuše se zbog dugo vremena u hladnoj vodi, nokti se izlistaju, zanoktice zabole, a neretko se nožem posečete prilikom ljuštenja. Pritom, nožem skinete i ogroman deo koji ste mogli da iskoristite i pojedete.

Domišljati kuvari su osmilsili nešto što je ubrzalo čitav proces čišćenja i što istovremeno ostavlja ruke mekim, nežnim, suvim – RUKAVICE ZA ČIŠĆENJE POVRĆA!

foto: Promo

To nisu obične rukavice. To su rukavice od gume koje na vrhovima imaju gumene reljefe koji imaju funkciju skidanja kore/ljuske sa povrća. Samo ih navučete i istrljate njima povrće. To ne moraju biti samo mladi krompirići, već i običan krompir, šargarepa, tikvica, a čak su pogodne i za čišćenje ribe od krljušti.

Ruke nakon čišćenja ostaju suve, meke, ispod noktiju nema tragova zemlje sa povrća. Plus što se rukavicama guli samo onaj deo koji je suvišan. Nema bacanja korisnog dela povrća, pa ćete samim tim količinski dobiti više za pripremu.

foto: Promo

Ako i vi želite da ubrzate pripremu hrane i pritom sačuvate svoje ruke od isušivanja, pucanja i listanja noktiju, poručite svoj par specijalnih rukavica za povrće OVDE po neverovatnoj ceni od samo 790 rsd ili pozivom na broj 011/6 888 999.

foto: Promo

Promo tekst