SA SVAKOM PROMENOM VREMENA ZDRAVLJE MU SE POGORŠAVALO: Saznajte kako se rešio tegoba na potpuno prirodan način

Gotovo pet godina „vučem“ anginu pektoris, prvi simptomi su se javljali kod promene vremena. Tada bi mi bilo baš teško. Dobio sam terapiju, ali kako je vreme prolazilo, nije dolazilo do značajnog poboljšanja. Umor me je stalno pratio, a uznemirenost pri promenama vremena bila je stalno prisutna jer nikad nisam znao šta me očekuje – kaže Momir (54).

Pre oko godinu dana, sa početkom epidemije, malo sam se više uplašio kako će se sve to odraziti na moje stanje, pa se moja supruga, koja se inače razume u biljke, dala u pretragu po internetu, ne bi li pronašla neki prirodni dodatak mojoj terapiji. Poručila je komplet br.1 za ublažavaje stresa, pravilan rad srca i poboljšanje cirkulacije, nakon što je pročitala iskustva korisnika i upoznala se sa sastavom preparata, na osnovu čega je mogla da zna kako deluju. Već posle prvog ispijenog kompleta, meni je stvarno bilo bolje. Evo, već godinu dana koristim BIO-TEO preparate, ne strahujem od toga da li će mi biti loše ako se vreme menja, i život uopšte mi je mnogo kvalitetniji – kaže zadovoljno Momir.

Bio-Teo komplet br.1 za srce i kardiovaskularni sistem

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Poboljšava cirkulaciju

Čisti krvne sudove

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima

Reguliše holesterol i trigliceride

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Otklanja posledice infarkta

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

foto: Promo

Komplet mogu koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

Cena biljnog kompleta br.1 za kardiovaskularni sistem iznosi 2.880 rsd za Srbiju, 47 KM za Bosnu i Hercegovinu i 26€ za Crnu Goru. Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Promo tekst