CVEĆE KOJE ĆETE OBOŽAVATI: Ove TRI BILJKE će ulepšati svaki prostor, lako se održavaju i simbolišu PROLEĆE

Proleće nam uskoro stiže, a uz njega toplije vreme i razbuđivanje prirode i njenog šarenila. Proleće i čoveka razbudi, damu energije i volje za prolećna raspremanja i uređivanja životnog prostora, a šta je bolje za osvežavanje doma bojama i energijom od lepog i živopisnog cveća.

Zato ćemo vam dati predloge živopisnih i mirišljavih sadnica koje će upotpuniti vaš životni prostor.

Kalanhoja

Kalanhoja je živopisna dugotrajna biljka koja ima veoma bogatu istoriju, a poreklom je iz tropskog dela Madagaskara. To je raskošna biljka sa mnogo dugotrajnog cveća u nijansama narandžaste boje, crvene, žute, roze, bele...

foto: Shutterstock

Cvetovi mogu, uz adekvatnu negu, da uspeju bilo gde od tri do šest nedelja, a lišće ostaje blistavo i atraktivno tokom cele godine. Može da dostigne visinu od oko 15 do 30 cm. Zanimljivo je i to da ovaj cvet predstavlja simbol upornosti i večne ljubavi zbog svoje izdržljivosti tokom sezone cvetanja.

Spatifilum

Prema mišljenju mnogih ova biljka je najlepše prolećno cveće za stan. Predanje kaže da on privlači ljubav usamljenim devojkama, dok udatim donosi harmoničan brak. Pa odatle i popularni naziv u narodu "ženska sreća".

foto: Shutterstock

Bez obzira da li verujete u legendu ili ne, jedno je sigurno – nećete ostati ravnodušni na nežne bele cvetove koji podsećaju na minijaturne Kale. Lako se za održava, možete da ga čuvate u senci, a idealno mesto je neposredna blizina južnog ili zapadnog prozora, zaliva se tri puta nedeljno, dok je tokom zime dovoljno samo jednom.

Ciklama

"Cyclamen persicum" je jedina vrsta iz ovoga roda koja se gaji kao saksijsko cveće. Ona vodi poreklo sa ostrva Kipra, Sirije i Izraela.

foto: Shutterstock

Razvija podzemno stablo u vidu okruglastog na vrhu spljoštenog gomolja, tamno-smeđe boje. Iz gomolja izbijaju brojni listovi i cvetovi. Ciklami je potrebna svetlost, ali ne i jako sunce. Za nju je najbolje mesto pored prozora ili, između dva prozorska krila u samom prozoru na istočnoj ili severnoj strani.

Ako ciklamu stavite na zasenčeno mesto, listovi će brzo da požute, a cvetne drške će se izdužiti i postati savitljive. Ciklama voli prozračne prostorije u kojima temperatura nije viša od 20 stepeni. Najbolje napreduje na sobnoj temperaturi od 18 stepeni. Zemlja u saksiji za ciklamu mora da bude vlažna, dovoljno je zalivanje jednom nedeljno.

(Kurir.rs./BlicŽena)

