DOZVOLILA SAM SEBI DA IMAM NORMALAN ODNOS PREMA HRANI: Pogledajte kako je Silvija pobedila loše navike i prejedanje!

Sa devet godina, Silvija B. počela je da krišom krade komade torte iz frižidera. Poriv da krije hranu i da se prejeda pratio ju je sve do njenog odraslog doba, kada je često naručivala čitave obroke iz dva restorana brze hrane istovremeno i jela ih u svom automobilu.

„Skrivala sam svoje loše navike u jelu — prejedanje ili prejedanje do te mere da me boli — da se ne bih brukala pred drugima. Ali to ne znači da nisam osećala stid i grižu savesti i kada sam se sama prežderavala kod kuće“, Silvija kaže.

U februaru 2017. godine, neposredno pred svoj 29. rođendan, ova menadžerka u jednoj softverskoj kompaniji, dostigla je svoju najveću težinu ikada i odlučila da se prijavi za program mršavljenja.

„Promenila sam način razmišljanja“, kaže Silvija . Pored toga što je izbacila obroke brze hrane i jela više voća i povrća, počela je da hoda i svakodnevno radi lagane vežbe.

“U celom tom procesu jako su mi pomogle Green Fit biljne kapi koje su bila moja mala tajna - pomoć iz prirode i podstrek da ne odustanem.” Četiri godine kasnije, njen život je potpuno drugačiji. Zahvalna je svom terapeutu koji joj je pomogao da popravi odnos prema hrani. Silvija danas ima zdrav odnos prema hrani i svom telu, i na potpuno prirodan način uspela je da smrša čak 132 kg. postignuvši konačno dugo željenu kilažu od 63 kg.

Sada nastavlja da održava svoju težinu dan po dan i fokusira se na zdravu hranu ili na ograničavanje veličine porcija kao i na preparate na bazi lekovitog bilja.

„Čini se da se uopšte osećam življom“, kaže Silvija. "Mogu da budem slobodna na način na koji nikada nisam mislila da mogu kada sam bila teža."

Green Fit biljne kapi za mršavljenje predstavljaju kombinaciju tinktura i ekstrakata čiji aktivni sastojci pospešuju metabolizam, regulišu probavu i eliminaciju suvišne tečnosti, te na taj način olakšavaju razgradnju masnih naslaga. Kapi povoljno deluju na smanjenje i održavanje željene telesne težine.

foto: Promo

PREPORUČENA UPOTREBA PROIZVODA:

Odmeriti 75 kapi i rastvoriti u 30 ml (rakijska čašica) vode ili čaja. Green Fit biljne kapi piti 2 puta dnevno, ujutru i uveče. Preporučuje se konzumiranje tri bočice u kontinuitetu.

Cena Green Fit biljnih kapi iznosi 1.500 rsd i možete ih naručiti klikom OVDE ili pozivom na broj

telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Cena paketa 2+1 gratis (2 bočice kupite, treću dobijete gratis) iznosi 3.000 rsd i možete ga naručiti

klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Dostava je moguća samo na teritoriji Republike Srbije.

Promo