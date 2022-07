ŠARM LOKALNOG TUNIŽANSKOG MIRA: U kombinaciji sa brojnim sadržajnim i kvalitetnim hotelima

Mali obalski grad Mahdia nalazi se južno od Monastira, na uskom poluostrvu, koje je od ostatka kopna, na najužem delu, odvojeno jedinom gradskom kapijom, Skifa el Kahla. Mahdia je uspela da sačuva šarm lokalnog, mirnog tunižanskog mesta. Odlična je polazna tačka za upoznavanje centralnih i južnih delova Tunisa. Turistička zona se pruža uz predivnu peščanu plažu severno od grada i u ponudi ima kvalitetne i sadržajne hotele.

foto: Promo

Hotel Thalassa Mahdia Aquapark 4* nalazi se oko 4km od centra grada Mahdia, 55 km od aerodroma u Monastiru, 200 km od aerodroma u Tunisu. Otvoren je 2002. godine, a poslednje put renoviran između 2007. i 2008. godine. Poseduje 233 sobe, glavni restoran, à la carte restoran i 4 bara – na plaži, kod recepcije, kod bazena i Morish cafe. Za najmlađe tu su dečiji klub (4-10) i Junior klub (10-14). Pored raznih dnevnih i večernjih aktivnosti, tu je i dečiji bazen i aqua park.

foto: Promo

Hotel poseduje svoju 300 m dugačku peskovitu plažu. Suncobrani, ležaljke i dušeci su na raspolaganju gostima bez doplate, dok se za peškire ostavlja depozit.

foto: Promo

U hotelu Thalassa Mahdia Aquapark 4* postoji ukupno 233 soba. Svi tipovi soba poseduju kupatilo, terasu ili balkon, SAT TV, telefon, mini bar, sef. Double Standard room su površine oko 24m² i imaju pogled na baštu, more ili bazen (hotel poseduje 10 povezanih tzv. Connected room, koje su idealne za veće porodice ili porodice sa velikom decom). Triple room su površine oko 28m² i imaju pogled na baštu, more ili bazen, a postoje i quadruple room su površine oko 32m² i imaju pogled na baštu, more ili bazen. Nažalost, hotel ne poseduje sobe prilagodjene osobama sa invaliditetom.

Usluga u hotelu je All Inclusive – samoposluživanje (izbor više jela po hotelskim pravilima) – doručak, kasni doručak, ručak, večera, užine, ponoćna užina. Gostima su na raspolaganju 4 bara, u kojima se služe hladni i topli napici, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, kao i slatke i slane užine. Hranu za bebe je moguće dobiti na zahtev.

foto: Promo

Za dnevnu zabavu na suncu ili ne, osim kupanja na prekrasnoj plaži - dva zatvorena bazena (jedan je sa morskom vodom), jedan otvoreni bazen (1.300m²), jedan dečiji bazen, 5 tobogana…

Za ljubitelje aktivnog odmora, na raspolaganju su stoni tenis, tenis, aerobic, boćanje, mini golf, odbojka na plaži, vaterpolo, fitness, pedalina i druge dnevne animacije. Ako vas sunce i ovoliko animacije ne umore, čeka vas i večernje animacije sa muzikom uživo.

U okviru hotela nalazi se više prodavnica, suvenirnica, na raspolaganju je i lekar na poziv, kao i usluge servisa za pranje i peglanje veša, i usluge salona lepote.

foto: Promo

U okviru wellness & spa centra hotela Thalassa Mahdia Aquapark 4* gostima su na raspolaganju bez doplate jacuzzi, sauna i tursko kupatilo (hammam), ali postoji mogućnost i rezervacije termina za masaže, druge vrste tretmana i za kupanje u otvorenom bazenu sa slanom vodom (Thalassotherapy center).

foto: Promo

Za ponudu ostalih hotela u Tunisu , ili ako ste zainteresovani za letovanje u Egiptu ili Turskoj , možete nam se obratiti putem call centra na broj 011 655 78 00 ili se informisati na zvaničnom sajtu, gde možete napraviti i online rezervaciju ​​​​​.

