BIO SAM TEŽAK SRČANI BOLESNIK KOME JE BILA NEOPHODNA OPERACIJA: Zahvaljujući OVOME bol u grudima je nestao!

Goran se dugo mučio sa posledicama angine pektoris. Nakon svih terapija koje su mu davali, srce nije uspelo dovoljno da se “dovede u red” i rečeno mu je da je operacija neizbežna. Njegova želja da je izbegne bila je jaka, ali ne i dovoljna. Nakon teškog perioda rešio je da popusti i pristane na operaciju. Međutim, u tom momentu kućni prijatelj mu je preporučio Bio-Teo biljne kapi za srce i Goran mu je doživotno zahvalan jer je, uz pomoć kompleta, uspeo da eliminiše tegobe.

„Bio sam težak srčani bolesnik kome je bila neophodna operacija. Lekari su mi takođe rekli da je vrlo verovatno da ne bih izdržao, jer su mi krvni sudovi bili u izuzetno lošem stanju. Na sreću i veliku zahvalnost mom prijatelju, otkrio sam Bio-Teo komplet za srce zahvaljujući kom sam sada druga osoba. Već nakon prvog kompleta osećao sam se dosta bolje, mogao sam da šetam i čak izbacim neke lekove iz terapije, po dogovoru sa lekarom, naravno. Sada, posle trećeg kompleta, dosta kvalitetnije živim. Pešačim minimum kilometar dnevno bez ikakvih smetnji, a ranije nisam mogao ni tri koraka da napravim a da ne počne da me steže u grudima i da me hvata zamor. Bio-Teo kapi od srca preporučujem svima koji imaju slične tegobe, mada bi nam bilo najbolje da ih pijemo preventivno, kako do problema ne bi ni došlo.”

Bio-Teo biljni komplet br. 1 za srce i kardiovaskularni sistem

foto: Promo

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića,

Poboljšava cirkulaciju,

Čisti krvne sudove,

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima,

Reguliše holesterol i trigliceride,

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića),

Otklanja posledice infarkta,

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca,

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Komplet mogu da koriste i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

Cena biljnog kompleta br. 1 za kardiovaskularni sistem iznosi 3.470 rsd za Srbiju, 59 KM za Bosnu i Hercegovinu i 29€ za Crnu Goru.

