ZBOG NJEGOVE IZDAJE SAM POSTAO ALKOHOLIČAR I ZAVRŠIO NA BIROU: Srbi otkrili NAJZLOBNIJE što su doživeli od prijatelja! Nezamislivo

Prekid prijateljstva nekad boli više nego raskid ljubavne veze, posebno kada vam prijatelj zabode nož u leđa.

Na društvenoj mreži Reddit je pokrenta upravo ta tema – jedan korisnik postavio je pitanje: „Šta je nešto najodvratnije i najzlobnije što vam je neki (bivši) prijatelj učinio?“

Ovo su neki od najzanimljivijih i najboljnijih odgovora:

„11 godina se znali do tada. Pitao me da li može da naruči neke artikle na moje ime, trebao mu je referral, pa kao platiće on, samo mu je bitno za bonus neki. Ja još učinio uslugu i podigao paket iz pošte i odneo mu. Ispostavi se da me je registrovao kao klijenta u njegovoj MLM i da je paket bio roba koju sam ja trebao da prodam (to još uvek tada nisam znao). Ne znam šta se desilo sa tom robom, ali na mom nalogu je ostalo ~5000 RSD duga (ako se dobro sećam).

Što nikad ne bih ni znao dok nisu krenuli iz te agencije godinu dana kasnije da me zovu da isplatim dug. Ja objašnjavam da nisam ništa naručio, da ne radim za njih, ništa. I setim se paketa od pre godinu dana, zovem druga, i on sve prizna uz reči, kao izvini, bio sam u dugovima, platiću. Ajd, znamo se ceo život. Prolaze meseci, ja se selim za Bg zbog upisa na faks, i manje se viđamo sada. Ipak, oni me stalno zivkaju iz agencija, ja cimam druga, kaže platiću. Na kraju svega toga kaže mi da je platio. Ja tražim sliku uplatnice, on kaže bilo pre par dana, ne zna gde je kopija uplatnice trentuno.

Pozivi su stvarno prestali. Mislio sam da je kraj. Par meseci kasnije Na kraju mi stiže pismo pred tužbu, agencija prosledila slučaj drugoj agenciji koja se specijalizuje za uterivanje dugova. Ja opet zovem druga, besan, on me i dalje apslutno uverava da je platio. Naravno, ne može da nađe uplatnicu. Ja tu izpizdim, presečem gubitke, platim agenciji za uterivanje dugova sa sve provizijom za to i prekinem sav kontakt. Danas, godinama nakon toga smo na ćao-ćao ako se sretnemo“, bila je ispovest sa najviše lajkova.

„Moj bivši je imao drugaricu s kojom me dugo nije upoznao i kad konačno jeste, ona je insistirala na druženju sa mnom 1 na 1. Bilo mi je to čudno, nisam je doživela kao tip osobe sa kojom bih imala prijateljstvo, ali ajde, kafa nije strašna. Desi se da me bivši, posle podužeg emotivnog maltretiranja i ubijanja u pojam, na kraju i prevari i ja ga ostavim. Ova počne sa konstantnim porukama i izlivima tuge i žalosti da me ubeđuje kako je ona tu za mene i kad god mi je loše da joj se javim. Ja to protumačim kao dobru nameru, s obzirom da se masa ‘prijatelja’ povukla od mene jer je bivši započeo svoju kampanju pljuvačine po meni, idući od jednog do drugog zajedničkog prijatelja. Zato mi se valjda ona i činila OK u svemu tome. Posle par meseci i par kafa uhvati me neki loš osećaj u vezi s njom. Ne mogu da ga objasnim. Smanjim sasvim kontakt i posle vidim na Fejsbuku neutralne slike istog prirodnog okruženja kod nje i kod njega na profilu. Otputovali su negde zajedno i ja skapiram. Sad su u vezi i kriju se. On je nju slao da mu prenosi informacije o meni, a ona je ispitivala teren za sebe. Ko zna, možda je i ranije bilo nečeg između njih. Jedino što osećam prema njima sada jeste isključivo gađenje“, bilo je šokantno priznanje jedne korisnice Reddita.

„Tražila 150 € na zajam ‘do prve plate’. Nikad nisam videla ni pare, ni nju, ni odgovor na poruke koje sam joj slala. Prvo mi bilo žao para, sad gledam da je to zapravo bila investicija. 150 € da je ne vidiš i ne čujes nikad“, otkrila je treća korisnica.

„Uh, kad sam bila školski period, jedna drugarica se smuvala sa momkom u kog sam ja bila skoro pa patološki zacopana 2 godine. Posle sam videla da pokušava da smuva apsolutno svaku osobu koja se zainteresuje za mene. Takođe (mada nije zlobno u onom knjiškom kontekstu, ali se jesam osetila baš jadno) jeste kad sam imala smrtni slučaj u porodici da je drugi dan od smrti meni najbolja drugarica, inače student medicine tad, rekla da prestanem da joj pričam o toj osobi, prestanem da šaljem slike (pustila joj studentski indeks), njoj je to sve jezivo u vezi umrlih i uznemirava je, možemo da se vidimo da pričamo o drugim stvarima da skrenem misli, ali ne i o umrloj osobi (za čim sam ja imala ogromnu potrebu tad)“, još jedna je užasna ispovest.

„Teška i tužna priča! A nije o Vasi Ladačkom! Bio mi je najbolji prijatelj u rodnom gradu, odakle sam otišao zbog vojnog poziva, ali sam se uvek vraćao. Od tinejdžerskih dana smo bili kul i super, davao mi auto (stariji od mene), potpuno poverenje. Oženio se devojkom, sa kojom sam odrastao, a nakon toga sam se ja oženio devojkom koju sam „ludo“ voleo. Sve u svemu, ćerka nam se rodila ’91.godine, ja sam bio non-stop na poslu zbog ratova i kada smo „pobedili NATO“, ja sam se „skinuo“ iz vojske kao major 1999.godine!

Odlazimo u rodni grad, kupujemo kuću, ja se zapošljavam u odličnoj firmi, a suprugu zapošljavam kod „najboljeg“ prijatelja. I tako to krene i moja žena stigne u njegov krevet! Naravno, kao što priliči ovakvoj priči, ja saznajem zadnji! Ceo grad je već znao, a ja „kreten“! No, na kraju sam i ja saznao.

Pošto sam vaspitan da je porodica „svetinja“, nisam ni pomišljao na razvod. Sa „najboljim“ prijateljem sam se sreo tri puta na javnim mestima, što njemu nije godilo, ali sam ja insistirao. Izvinio se, nikada više, slučajno, „trla baba lan“… Ja sam se propio, mada sam zahvaljujući kondiciji iz vojske (bio sam u specijalnoj jedinici u trupi) uspeo da radim kao da se ništa nije desilo! To je trajalo 3-4 godine, oni su nastavili svoju vezu itd… Sve dok se nisam probudio jednog lepog letnjeg dana i shvatio da vazduh drugačije miriše!

Seo sam na krevet i shvatio da ću se razvesti! Kao da mi je kamen pao sa srca! Razvod smo obavili u roku od 3 (tri) dana, uz dobrog advokata, bivšu sam pošteno isplatio, pošto su deca ostala kod nje, a ja u kući. Za te pare je kupila ekskluzivan stan i bilo mi je drago zbog dece! Epilog: 3 (tri) ozbiljne porodice su prekinule sve kontakte: moja, njegova i njegove žene. Opština je srednja i većinom se svi znaju. Sa bivšom sam u dobrim odnosima zbog dece, koja su sada odrasli ljudi. Ćerka mi je u Kini, predaje engleski jezik i udala se za Kineza; sin je 6. godina medicine i ima ozbiljnu vezu. Bivšeg „najboljeg“ prijatelja ne želim ni da vidim, a ako se desi ostaje na „ćao“. Ja sam postao i ostao alkoholičar i sa 59 godina sam na Birou pred penziju. Oženio sam se ponovo, mada sam rekao da neću, ali jedino me deca „drže“ u životu! Živim svaki dan kao da je poslednji“, dramatična je objava još jednog izdatog prijatelja.

