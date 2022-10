GLUMICA IZ FILMOVA ZA ODRASLE OTKRILA NAJLUĐE STVARI KOJE JE RADILA! Sada uvlači i MUŽA u industriju: Traži mu da PRODAJE OVO!

Lena Paul je 28-godišnja Amerikanka koja je veliku slavu stekla zahvaljujući pornografiji. Proglašena je najzgodnijom glumicom filmova za odrasle 2018. godine, a ranije je živela potpuno drugačije.

Njen put ka porno industriji nije bio uobičajen, važila je za štreberku i konzervativnu devojku u srednjoj školi. Nije imala intimni odnos do 19. gidine, a onda je odlučila da sve nadoknadi.

- Nisam uopšte izlazila, bila sam prilično konzervativna i stidljiva. Zapravo, čekala sam do 19. godine da imam prvi seks, a nakon toga sam shvatila koliko mi se to dopada. Tada sam odlučila sa probam sve: trojku, analni, odnos sa ženom. Znala sam da sam sve to propustila jer sam se sve vreme čuvala za nekoga - rekla je Lena i dodala:

- Bila sam štreberka. Družila sam se sa drugim čudacima poput mene i igrala sam igrice, gledala naučno fantastične serije i bila opsednuta izmišljenim likovima. Kasno sam procvetala, u svakom smislu te reči - rekla je Lena koja je karijeru počela skidanjem pred kamera.

Prvu "akciju" snimila je 2016. godine. Imala je 23 godine kada je zvanično postala porno zvezda, a sada je u ovu industriju uključila i svog muža.

- Nagovorila sam ga da prodaje penis na internetu. Počelo je tako što smo on i ja snimali kod kuće, a zatim smo se opredelili za profesionalnu pornografiju - rekla je Lena kojoj su omiljene uloge na setu sa ženama. Kako kaže, uvek je masturbirala gledajući žene i danas uživa da snima sa njima.

(Kurir.rs/Mondo)

Bonus video:

03:55 SEKSOLOG ZAPLAKAO U EMISIJI UŽIVO: Zbog čipsa sa ukusom VAGINE?! Kroz te stvari deca trebaju polako da prođu