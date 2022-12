SAVRŠEN NOVOGODIŠNJI POKLON: Italijanska obuća koja će vas oduševiti dizajnom i kvalitetom!

Decembar je uveliko počeo, euforija oko praznika je uzela maha, a to znači samo jedno, doba je darivanja. Onda je vreme da prvo iznenadite sebe jednim dobrim i kvalitetnim poklonom. Na našem tržištu sada možete pronaći najkvalitetniju obuću proizvedenu u vodećoj zemlji mode – Italiji. Misija koju obuća ima nije samo da bude udobna i da pruža lagodan hod, već i da se u njoj osećate lepo, sofisticirano i samouvereno. Kada sve to znate, vreme je da to i uradite i pokažete svetu svoj novi stil. U nastavku pogledajte najnovije modele koje smo izdvojili za vas!

Porrada Lupo KV39

Materijal: Prevrnuta koža

Cena: 13.590 rsd

Dostupne boje: Sivo/Bele, Crno/Bele, Krem/Crne.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

Porrada Lupo AR91

Materijal: Prirodna i prevrnuta koža

Cena: 13.590 rsd

Dostupne boje: Krem/Braon/Crne

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

Porrada Lupo J02-WILD

Materijal: Prirodna i prevrnuta koža

Cena: 13.590 rsd

Dostupne boje: Leo-Crno-Pink

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

Porrada Lupo SORRENTO-Winter

Materijal: Prevrnuta koža

Cena: 13.590 rsd

Dostupne boje: Oker/Žute, Crne, Teget, Sive, Braon.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

Porrada Lupo CHELSEA Nappa

Materijal: Prirodna koža

Cena: 13.590 rsd

Dostupne boje: Crna , Braon i Sive

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

Porrada Lupo 551B-Spine

Materijal: Prirodna koža

Cena: 14.490 rsd

Dostupne boje: Crne

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

Porrada Lupo AR121

Materijal: Prevrnuta koža

Cena: 14.490 rsd

Dostupne boje: Braon

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

Porrada Lupo AZ110-Boots-Nappa

Materijal: Prirodna koža

Cena: 15.490 rsd

Dostupne boje: Crna, Braon, Zelena

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

* Klikom OVDE pogledajte kompletan asortiman kvalitetne muške i ženske obuće.

