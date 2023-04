TRI MESECA SAM ŽIVELA BAJKU S DEČKOM S TINDERA: Kad smo otišli na putovanje, sačekala me SUROVA ISTINA koja me je potpuno UNIŠTILA

Mejdelin Džej (22) mislila je da je upoznala muškarca svojih snova u decembru 2022, nakon što se na popularnoj aplikaciji za upoznavanje spojila s muškarcem koji se zove Džejson i koji je tvrdio da ima 32 godine, da bi kasnije saznala da sve nije onako kako se čini.

Britanka i Džejson otišli su na romantični izlet, nakon čega je doživela šok jer se par pri povratku suočio s njegovom trudnom devojkom.

- Nikad pre u životu nisam bila na sastanku preko Tindera, pa sam se bojala - otkrila je 22-godišnja studentkinja.

Na prvom sastanku našli su se u 15 sati. Nije nameravala da se predugo zadrži, ali vreme im je proletjelo, kaže, jer su razgovarali o svemu.

- Razgovarali smo o budućnosti. Doslovno smo se složili oko svega, kada želimo decu, kakvi želimo da nam budu životi, kakvu budućnost želimo i jako smo se dobro poklopili - rekla je Džej.

Zvučalo je predobro da bi bilo istinito, a to je zato što je bilo, ističe devojka. Prema njenim rečima, burna romansa dogodila se tako brzo da nije imala vremena da obrati pažnju na neke alarmantne znakove.

- Bila je to burna romansa. Sve se dogodilo tako brzo. Nisam imala osećaj da nešto nije u redu - rekla je Džej.

Džejson joj je delovao vrlo povučeno, pričao joj je da nije imao sreće sa ženama i da je bio fokusiran na svoj posao, ali da je sada spreman da pronađe nekoga. Nakon tri meseca njihove bajke, Džej i Džejson odlučili su da zajedno odu na jednonedeljno putovanje u Španiju. Sve se užasno završilo kada su stigli na aerodrom East Midlands, gde su ih dočekali Džejsonova trudna i besna devojka i njena porodica, donosi NYP.

- Kada smo sleteli na aerodrom, jedna devojka je prišla i rekla da je ona njegova devojka i da će se poroditi za dve nedelje - priseća se Džej.

Prišli su joj i njeni roditelji, gurali su je i vikali na nju.

- Doslovno sam doživela šok, kao šok celog tela. Nikada nisam osetila ništa slično. Nisam to očekivala, ni najmanje. Mislila sam da ćemo se venčati, da je on tip za mene, i odjednom on ima potpuno drugačiji život iza mojih leđa - priča devojka.

Trudna devojka je došla do nje i rekla joj da ona nije prva žena s kojom ju je prevario, te da muškarac zapravo ima 37 godina.

Ali to je bio samo vrh ledenog brega. Lagao je i o svom prezimenu.

Džej je takođe saznala da Džejson ima još jednog sina za kog nikome nije rekao. Džejson je, nakon svega, pokušao da je kontaktira i objasni da je njegova bivša psihički nestabilna.

- Lagao me je i rekao da ga je luda bivša koja ima psihičkih problema zarobila s detetom - rekla je Džej.

Tada je počeo da je omalovažava i rekao joj da bi od svih bar ona trebala da razume emocionalni stres kroz koji prolazi. Njegova devojka je slutila da je na odmoru s drugom devojkom, otkrila je Džej.

- Osećala sam se užasno, jer sam se osećala kao da sam loša osoba iako nisam imala ništa s tim. Nikada ne bih sanjala o izlasku s nekim ko ima porodicu - kaže ona.

Nikada nije htela da bude upletena u bilo šta od ovoga i to je jasno dala do znanja i njegovoj devojci. Dđej priznaje kako ju je cela ta situacija preplašila i od tada je zauvek izbrisala aplikaciju.

- Osećam se kao da sada stvarno nemam poverenja ni u jednog muškarca - istakla je.

Džej je poslala upozorenje svima, rekavši da ako je romansa predobra da bi bila istinita, to obično jeste i da verujete svom osećaju.

- Ako je predobro da bi bilo istinito, verovatno i jeste. I uvek verujte svom osećaju - savetuje.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

