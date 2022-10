UPOZNALI SMO SE PREKO TINDERA, A ONDA SMO OTKRILI SVINGERAJ: Pridržavamo se OVIH STROGIH pravila i veza nam je NIKAD BOLJA! (FOTO)

Vlasnica s*ks kluba, Džes (30) i organizator događaja Džej (46) su se upoznali na Tinderu pre dve godine i ubrzo nakon toga počeli su da izlaze.

Ovaj par tvrdi kako je svingeraj njihovu vezu učinio jačom nego ikad - dok god to rade zajedno. U vreme kada su se upoznali, Džes je bila sa svojim bivšim verenikom, Lorensom, koji je još uvek njen poslovni partner u pomenutom s*ks klubu u Sidneju.

Kako su se stvari između Džes i Džeja razvijale, odlučili su malo da "zatvore" svoju vezu tako što su isključili odvojeno viđanje drugih partnera. Kako bi nadoknadila nedostatak seksualne raznolikosti, Džes, koja je biseksualka i već 10 godina u nemonogamnim vezama, predložila je svingeraj.

- Prilično sam otvoren prema stvarima, pa kad je to spomenula, mislio sam da vredi pokušati - rekao je Džej. Prvi put kad su isprobali svingeraj Džeju je to bilo prvo iskustvo grupnog s*ksa.

- Imali smo četvorku s mojom najboljom prijateljicom i njenim partnerom - rekla je Džes. Džej voli da ima otvorenu komunikaciju u svojim vezama i kaže da mu svingerski stil života odgovara jer par uvek podržava jedno drugo, razgovara o granicama i povezuje se čak i kada su s drugima.

- Uvek se gledamo u tom trenutku - objasnila je Džes. A kad stvari postanu neprijatne, tvrde da mogu brzo da ih prekinu.

- Definitivno ima tačaka u kojima se osećate neprijatno. Sećam se da sam jednom bio uvučen u položaj u kojem sam se osećao jako neprijatno - rekao je Džej.

- To je bila poza koju Džes i ja često upražnjavamo, a ja jednostavno nisam mogao da uživam bez nje - rekao je. Tu je do izražaja došla Džesina intuicija i intimno poznavanje svog partnera.

- Osetila sam kako mu se lice menja i shvatila da je izbezumljen. Odlučila sam da se umešam i vratim stvari tako da ostanemo samo mi - kaže Džes.

Džej kaže da nije ljubomoran kad je Džes s drugim ljudima - jer samo želi da ona bude srećna. Ali imaju stroge granice - svinguju samo zajedno i uglavnom sa ženama.

- Više me privlače žene - rekla je Džes.

- Zadovoljna sam s Džejem kao muškarcem u mom životu - dodala je kada su je upitali da li bi ikada razmislila o trojci s muškarcem.

Džes je rekla da ne misli da bi ikada mogla u potpunosti da isključi svingeraj - ali joj ne smeta što ima pauze od toga.

- To je za mene postala korisna promena. To je takođe prilagodljiv način života da čak i ako odlučimo da uzmemo malo slobodnog vremena kako bismo se usredsredili na sebe ili izgradnji porodice, mogli bismo to da uradimo i zatvorimo našu vezu sve dok ne osetimo želju da se opet vratimo tom životu - rekla je.

- Svingeraj je definitivno poboljšao moje odnose i s prijateljima i s partnerom. Omogućilo mi je da budem iskrena prema sebi u pogledu onoga što tražim od partnera, kao i kakva treba da budem kao osoba da bih bila srećna - dodaje.

Džes kaže da bi novi ljudi koji žele da isprobaju svingeraj trebalo da sednu sa svojim partnerom i razgovaraju o svojim granicama pre nego što isprobaju ovakav stil života, piše Daily Mail.

(Kurir.rs/ Daily Mail)

Bonus video:

03:41 BIO SAM NA 20 PRAJDOVA, NIKAD NISAM VIDEO SEKS! Savić za Kurir TV: Ono što se objavljuje po društvenim mrežama su FOTOMONTAŽE?!