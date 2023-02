BAKA (85) OSTAVILA LJUBAVNIKA (39) JER ŽELI MLAĐEG! Ima TROJE UNUČADI, a živi kao da je u DVADESETIM: "Želim avanturu" (FOTO)

Hati Retroradž (85) odlučila je da napravi profil na aplikaciji za upoznavanje, u nadi da će pronaći malo zabave i avanture.

Kad joj se brak završio, ova majka dvoje dece i baka troje unučadi imala je 48 godina i od tada je rekla da želi da se viđa samo s mlađim muškarcima.

– Sada se ne viđam ni sa kim. Objavljivaću na Tinderu, jer su tamo neki prijatelji upoznali muškarce. Ponovo počinjem da izlazim sada kad mogu da budem intimna i da uživam u vođenju ljubavi. Oduševljena sam što moj seksualni stil postaje popularan. Nisu samo stariji muškarci ti koji uživaju u mladim ženama, mi isto volimo mlađe – ispričala je Hati za LADBible.

Pre je išla na sastanke tri puta nedeljno s muškarcima koje je upoznala na aplikaciji Tinder, ali sada je blokirana na toj aplikaciji, pa je morala da pronađe novi izvor zabave.

Uprkos tome, Hati tvrdi:

– Nikad nisam upoznala muškarca koji me nije želeo.

Njenu novu potragu za muškarcima pokrenuo je prekid veze s njenim bivšim ljubavnikom Džonom (39). Iako je između njih bila velika razlika u godinama, Hati kaže kako se ona uvek oseća mlado.

– Kad me ljudi pitaju zašto volim mlađe muškarce, uvek misle da je to zbog intimnih odnosa. Ne kažem da to nije istina. Međutim, stariji muškarci su već postigli sve u svom životu. Imao je svoje snove, ali ih je i postigao. Mlađi su uzbuđeni zbog budućnosti i mogu biti uzbuđena s njima – rekla je Hati.

(Kurir.rs/ Penzionisani.rs)

