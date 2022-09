BAKA DVOJE UNUČADI SAZNALA DA JE TRUDNA: Doktori joj rekli da je u KLIMAKSU, a onda se dogodio ŠOK! Morala HITNO na CARSKI REZ

Mišel Hol, kojoj je 2017. (kada je imala 50 godina) rečeno da je ušla u menopauzu i da više ne može da zatrudni, nije uspela da prepozna simptome trudnoće koja joj se ipak dogodila.

U vreme kada je saznala da je u menopauzi imala je četvoro dece i dvoje unučadi.

Tokom trudnoće nije imala potrebu za određenom hranom, nije dobijala na težini, a nije bilo ni jutarnjih mučnina. Umesto toga, osećala je bol u stomaku, a mislila je da je to simptom menopauze ili lupusa. Lupus je lečila poslednjih deset godina.

foto: Stock

Možete li da zamislite da otkrijete da ste u 26. nedelji trudnoće i da je za pripreme ostalo jako malo vremena. Dodajte tu činjenicu da ste mislili da ste završili sa decom pre više od jedne decenije. Možete li da zamislite kakav je to emotivni šok, postoji mnogo stvari koje ćete verovatno morati da obradite, prenosi Daily Mail.

Mišel je rekla da kada je prvobitni šok prošao, obuzeli su je strah i anksioznost za budućnost. Između njenih godina i njenog lupusa, ona je automatski kategorisana kao visokorizična, „gerijatrijska“ trudnoća i zakazan joj je carski rez.

U nedeljama koje su usledile, ona je stalno išla na preglede. Bilo joj je neprijatno, a tvrdi i da su je ljudi zbog godina stalno zagledali.

foto: Shutterstock

Beba Grejson je konačno stigla 27. decembra 2018, a roditelji su je dočekali raširenih ruku. Međutim, prvi dani su bili izuzetno iscrpljujući. Lekari su procenili da je njegova starost pri rođenju bila između 34. i 35. nedelje. Bio je pod stalnim nadzorom, a imao je i probleme sa disanjem poput ​​apneje u snu. Posle 12 dana, njihov mali dečak se izvukao, a Holovi su konačno mogli da odahnu i odvedu ga kući.

Poslednjih godina je došlo do porasta trudnoća u starijem dobu, ali su one najčešće rezultat vantelesne oplodnje. S obzirom na to da je ova trudnoća došla prirodno, smatra se da je ovo veoma neuobičajeno.

Akušer Mišel Hol, dr Tomas Beket, prokomentarisao je da je njen slučaj toliko redak, da je prethodno najstarija pacijentkinja koju je porodio imala 48 godina i da nikada ranije nije video buduću mamu u njenim godinama.

(Kurir.rs/ Daily Mail)

Bonus video:

16:13 Trudnoća povećava rizik od stvaranja kamena u bubregu: Evo šta savetuju lekari