NAJBOLJE GODINE ZA TRUDNOĆU: Stručnjaci otkrili kada je idealno vreme za dolazak BEBE: Žene koje rode u OVIM GODINAMA duže žive!

Iako postoje žene koje su se osećale spremno da rode dete i pre dvadesetih, stručnjaci smatraju da to svakako nije idealno vreme da se ostvarite u ovoj ulozi

Neki ljudi se osećaju psihički dobro i potpuno pripremljeno da dobiju bebu u ranim 20-im godinama, dok kod drugih to nije slučaj, ali većina novih istraživanja ističe da se mozak osobe ne razvija u potpunosti do 25 godina.

Pojedine osobe čekaju da budu emocionalno zrele, ali se postavlja pitanje da li je emocionalan zrelost jedini kriterijum za trudnoću?

Sredina dvadesetih idealne godine za bebu

Istraživači sa Univerziteta u Seoulu u Južnoj Koreji tvrde da bi najidelanija godina za rađanje dece mogla da bude upravo ona između 24 ili 25 godina. Do tog su zaključka došli na osnovu proučavanja 4.000 žena.

- Žene koje dobiju decu sredinom svojih dvadeseth godina žive najduže - pokazuje studija. Prethodno istraživanje je ipak smatralo da su žene koje su svoju prvu decu rađale u tridesetim živele duže.

Stručnjaci su međutim došli do zaključka da bi sam porođaj ipak mogao da ubrza proces starenja.

Došlo se i do zaključka da su one koje su imale bebu pre ili posle toga imale do 5% veći rizik da umru iz bilo kog razloga u roku u naredenih 18 godina. Rizik je bio veći što su se žene više udaljavale od 24. ili 25. godine od datuma svog rođenja, dakle što su bivale starije.

Veoma mlade majke su po ovoj južnokorejskoj studiji obično dolazile iz siromašnih područja, što ih je automatski stavljalo u veći rizik od niza mentalnih i fizičkih bolesti. Prema istom istraživanju, smatra se da bi troškovi odgajanja dece kao i samog porođaja mogli biti teži za starije majke. Prema Američkom društvu za reproduktivnu medicinu takođe najbolje godine za začeće dece kod žene su u njenim 20-im.

