ZA TEŠKU BOLEST, KOJA MOŽE IZAZVATI ČAK I SMRT BEBE, LEKARI MORAJU PAŽLJIVO DA BIRAJU TERAPIJU: Evo šta treba uraditi pre trudnoće

Pre trudnoće neophodno je utvrditi realnu potrebu za antikonvulzivnom terapijom, pa dati dozu leka koja će obezbediti da do napada ne dođe. Neophodno je izabrati antikonvulziv koji će obezbediti optimalnu kontrolu bolesti, ali uz najmanje toksičnih efekata po bebu

Epilepsija je sama po sebi teška bolest, a kod trudnica s tom dijagnozom u čak do 25 odsto slučajeva povećava se učestalost napada, te sve to može izazvati ozbiljne posledice i po majku i po bebu, sve do urođenih anomalija, pa i smrti.

Uz to, i kod dece i majki obolelih od epilepsije povećana je stopa nastanka cerebralne paralize i mentalne retardacije, te sami lekari koji su uključeni u praćenje trudnoće moraju pažljivo da biraju terapiju na dobrobit i majke i deteta.

Ginekolog dr Ivana Anđić iz Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine (popularno Betanije) najpre objašnjava šta je zapravo epilepsija.

- To je poremećaj centralnog nervnog sistema, odnosno tzv. elektronska pražnjenja koja dovode do gubitka svesti, tzv. tonično-kloničnih grčeva, nevoljnog mokrenja, ali i gubitka veze s realnošću tj. s okolinom. Manifestacija su epileptički napadi koji se mogu javiti u vidu konvulzija (trzavice, prim. aut.) koje predstavljaju poremećaj izmenjenog stanja svesti, zatim nadražajnih fenomena od pojedinih delova mozga, te u zavisnosti od toga koji deo mozga je zahvaćen razlikuje se i klinička manifestacija - navodi dr Anđić i dodaje da je najteža komplikacija status epileptikus, koji predstavlja izrazito produžen epileptički napad ili konstantno ponavljanje napada tako da nastupi trajno epileptičko stanje.

Ovo kompleksno oboljenje javlja se kod 0,4 do 0,8 odsto ljudi, dok je među trudnicama zastupljeno između 0,15 i 0,5 odsto slučajeva.

- Klinički tok epilepsije u trudnoći prevashodno zavisi od same težine oboljenja. U pet do 25 odsto slučajeva dolazi do povećanja učestalosti napada i može biti udružena sa porastom stope pojave preeklampsije (visok krvni pritisak i oštećenja nekih organa), povećane stope carskog reza, preterminskog porođaja, intrauternog zastoja rasta ploda, urođenih anomalija, smrti ploda ili novorođenčeta. I kod dece i majki obolelih od epilepsije registrovano je povećanje stope nastanka cerebralne paralize i mentalne retardacije - kaže dr Anđić.

Pre trudnoće neophodno je utvrditi realnu potrebu za antikonvulzivnom terapijom, koja se daje zbog epilepsije.

- Odrediti koncentraciju antikonvulziva u plazmi pri kojoj ne dolazi do napada, čime se optimizuje doza, tj. daje najmanja doza leka koja će obezbediti da do napada ne dođe. Obaviti razgovor kojim ćemo predočiti rizike od uzimanja, ali i neuzimanja antikonvulzivne terapije. Neophodno je izabrati antikonvulziv koji je bezbedan za majku i plod, odnosno, koji će obezbediti optimalnu kontrolu bolesti, ali uz najmanje toksičnih efekata po bebu. Obavezna je prekoncepcijska primena folne kiseline - kaže dr Anđić i dodaje da inače žene koje boluju od epilepsije treba upozoriti na veći procenat neuspeha oralne kontracepcije.

Epilepsija prema vrsti epileptičkih napada epilepsija parcijalnih napada, tj. napadi koji počinju lokalno

generalizovani napadi obostrano simetrični

napadi bez lokalnog početka

jednostrani, odnosno pretežno jednostrani napadi

Kod svih trudnica, navodi dr Anđić, a posebno kod onih koje su u prva tri meseca primale antikonvulzivnu politerapiju, neophodan je intenzivan fetalni nadzor, ekspertski sonografski pregledi, fetalna ehokardiografija, a imajući u vidu efekat antiepileptika na koagulacioni sistem, posebnu pažnju treba obratiti na krvarenja tokom trudnoće i nakon porođaja. Tokom trudnoće neophodno je i kontrolisati koncentraciju antikonvulzivnog leka u plazmi na tri do četiri nedelje.

Dijagnostika Izuzetno važna Dr Anđić navodi da je izuzetno važna dijagnostika epilepsije, tim pre što simptomi koje pacijent ima mogu da se poklope s drugim poremećajima, kao što su tzv. sinkopa narkolepsija, paroksizmalna horeoatetoza, histerični napad i eklampsija. - Baš zbog ovako široke palete poremećaja, odnosno zbog bolesti koje imaju slične ili iste simptome kao i epilepsija, neophodno je uraditi opsežnu dijagnostiku kako bismo isključili druge poremećaje i potvrdili epilepsiju, te shodno tome sproveli adekvatan tretman, odnosno terapiju kod pacijentkinje - naglašava dr Anđić i dodaje da od neinvazivnih dijagnostičkih metoda koriste EEG, skener, nuklearnu magnetnu rezonancu, dok invazivna obuhvata upotrebu angiografije, pneumoencefalografije i scintigrafije.

- Terapija kod bebe može da uzrokuje deficit određenih faktora koagulacije pa, kako bi se sprečili neželjeni efekti, ovaj poremećaj, tzv. hemoragijski sindrom, sprečava se primenom vitamina K - navodi dr Anđić i dodaje:

Epilepsija prema poreklu nastanka idiopatska

simptomatska

- Odabir načina porođaja je prema akušerskim indikacijama, te znači da se u zavisnosti od same epilepsije ne bira i način porođaja. Ali epilepsija može da utiče svojim pogoršanjem eventualno na raniji porođaj, pa samim tim, u zavisnosti od samog nalaza stepena epilepsije, bira se kako u datom momentu i okolnostima poroditi trudnicu.antrfile

Kurir.rs/ J. S. Spasić