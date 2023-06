NAŠI STRUČNJACI OTKRIVAJU KOLIKO PARA TREBA DA SE NE IZBLAMIRATE NA SVADBI: Ljudi pobesneli, ovo je Srbija, to je BEZOBRAZLUK

Predstavnici Udruženja "Ivent industrija Srbije" otkrili su sve što treba da znate o odlasku na svadbu - koliko novca treba staviti u kovertu, šta ako ste kum i da li je bolje kupiti poklon ili ne. Odgovori se mnogima neće dopasti.

Sezona venčanja je u jeku, a mnogi su u nedoumici koliko novca moraju da odvoje za poklon mladencima. Koja je najmanja suma za kovertu, a da se ne osramotite? Da li je dovoljno da pokrijete samo cenu stolice ili ćete tako ispasti škrtica?

Šta ako ste kum i koliko tada treba dati novca, objasnili su u "Jutru" na Prvoj dva predstavnika Udruženja "Ivent industrija Srbije" koja su neprekidno na svadbama, Boško Bubanja i Nikola Janković.

foto: Printscreen/Prva

"Sada je neodumica da li se 100 evra daje po osobi ili po porodici. Rekao bih da je 100 evra po osobi, ali takvu izjavu sam dao pre par meseci i javnost me je dosta osudila po tom pitanju. Bilo je 'odakle mi ideja da kažem da ako neko mesečno zarađuje 400 evra, treba da odvoji 100 evra za svadbu'. Prosto, vremena se menjaju, troškovi svadbi rastu, inflacija radi svoje, tako da mislim da bez 100 evra ne treba ići na svadbu.

Najveći broj mladenaca svadbu pravi iz dobre namere, a ne da nešto zarade. Ako su pokloni pristojni, to je super. Tu su roditelji i kumovi da sve malo pojačaju. Oni koji ne dođu na svadbu, a pozvani su, možda umanjuju poklone drugih koji dođu. Svadba ima gomilu fiksnih troškova. Bez obzira da li imate 100 ili 300 gostiju, troškovi su isti", objasnio je Bubanja.

Da li iznos novca u koverti zavisi od mesta u Srbiji, detaljno je objasnio Nikola Janković. Prema njegovim rečima, najveći problem je hrana čija cena konstantno raste.

"Mi imamo informacije da se sve to poprilično izjednačava. Baš sam našim ljudima iz Upravnog odbora pre dve nedelje poslao poruku da su ljudi u Banja Luci platili venčanje 55 evra po osobi. Svako bi mislio da bi trebalo da cena bude oborena jer nisu isti uslovi kao u Beogradu. Ipak, cena hrane je svuda ista i to je ono što nam zadaje najveći problem. Konstantan je rast, kao i usluga i dodatnih troškova koji se definišu za organizaciju svadbe", objasnio je Janković i dodao:

foto: Printscreen/Facebook

"Beograd je, uslovno rečeno, najnapredniji u Ivent industriji. Dobijate preskupe rasvete, apartman, deo dekoracije, razne usluge hostinga, obezbeđenja, konobare koji su lepo obučeni, školovani, pričaju engleski jezik. Imate lokale sa bazenima, ogromnim terasama i pokretnim prozorima koji mnogo vrede. Sve su to stvari koje ulaze u trošak", istakao je Nikola Janković.

KAKO BIRATI IZNOS NOVCA ZA KOVERTU?

"Koliko košta restoran, toliko košta sve ostalo. Ako imamo svadbu sa oko 200 ljudi, a da ne idemo na ekstremno skupu svadbu, a ni na onu pod šatorom, nego na svadbu koja se obavlja u profesionalnom objektu - svadba sa 200 ljudi košta od 18.000 do 20.000 evra.

Polovina od toga je restoran, sve ostalo je druga polovina - muzika, odelo, venčanica, burme, pozivnice, torta, dekoracije, specijalni efekti. Ne možemo da postavimo pravilo koliko novca treba staviti u kovertu, ali ako neko ne zna koliko, može da se raspita koliko košta taj restoran: vrednost restorana puta dva, ako ste u mogućnosti. Ako niste, onda koliko možete. Bolje nego da odustanete i da ne dođete", objasnio je Bubanja.

foto: Shutterstock

Sto evra nije velika suma, istakao je Nikola Janković.

"Daću vam informaciju pošto ja vršim anketu kod svojih klijenata. Od početka aprila, pa do sada, a to je već skoro pola sezone, samo tri klijenta se nisu pokrili. To znači da raste svest među ljudima o tome koliko treba da odvoje. Taj mit od 100 evra vuče trag još iz vremena inflacije kad je 100 maraka bilo mnogo. Mi smo ubeđeni da je 100 evra mnogo para zato što se ovde tako živi.To nije tako. Boško će da podrži sa tačnim primerom", rekao je Janković, a potom se Bubanja nadovezao:

"Zamislite dve osobe na malo produženom ručku, od četiri sata, koji je i dalje kraći nego svadba - jedan aperitiv, jedna kafa, predjelo, glavno jelo, bez pečenja, salata, kolač na kraju, dve flaše vina. To košta od 16.000 do 18.000 dinara u prosečnom restoranu u Beogradu. U Srbiji nije preterano niže, od 13.000 do 15.000 dinara.

Ako dolazimo u restoran na svadbu koja traje osam sati, gde se pije žestina i jede se više, zašto je 200 evra mnogo za dve osobe? Da ne govorimo da smo došli rodbini, prijateljima. Čak i domaćice kad spremaju ručak za celu porodicu, znaju koliko sve to košta. Bio sam pogrešno shvaćen kada sam rekao da treba da se da 100 evra po osobi. To ne znači da četvoročlana porodica treba da da 400 evra. Za decu se ne plaća u restoranima, ali četvoročlana porodica od jednog para i dvoje dece trebalo bi da stavi 200 evra u kovertu, ako su u mogućnosti", istakao je Bubanja.

foto: Shutterstock

POKLON UMESTO KOVERTE - DA ILI NE?

"Mi imamo prilike da vidimo da ljudi donose poklon jer jednostavno poznaju stil života mladenaca. To je potpuno normalan običaj koji je star 100 godina. Neko ti kupi smederavac, krevet, šporet, kako bi se mladenci skućili, ali u današnjim uslovima, gde svi mladi ljudi imaju već formirane stanove ili domove, mislim da ne treba razmišljati o tome koju ćete lampu da kupite. Moj savet je da stavite novac u kovertu ili da pitate mladence da li nešto konkretno žele", objasnio je Nikola Janković.

AKO STE KUM, MORA I "DEBLJA" KOVERTA?

"Kumovi su nekada plaćali celu svadbu. Naravno da kum treba da prednjači više, ali kumi se ne može gledati za zlo. Kod nje je mnogo važnije da da veću energiju na svadbi, a kum treba malo 'deblju' kovertu da pruži. Pa možda i 1.000 evra", rekao je Bubanja i istakao da se ove godine beleži najmanji broj svadbi.

"Ako uzmete 2018. i 2019. u obzir, mislim da će pad biti i do 15 odsto u broju svadbi. Mislim da kod mladenaca postoji strah jer je organizacija svadbe poskupela za 30 do 40 odsto. Misle da neće moći sve da pokriju. Mi smo tu da kažemo da se najveći broj svadbi porkije, a gosti su svesni da se danas ide sa malo debljom kovertom nego što je ranije bio slučaj", rekao je predstavnik Udruženja "Ivent industrija Srbije".

Čim se snimak emisije pojavio na Jutjubu, usledili su brojni komentari. Najviše je bilo negodovanja zbog cifre koju su stručnjaci "proglasili" za normalnu. "Ovo je Srbija, to je bezobrazluk", "Kum treba da da 1.000 evra?", "Kako ne, 500 evra po porodici", pisali su mnogi...

