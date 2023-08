OSTALA JE ZAUVEK NEPOKRETNA ZBOG NESLANE ŠALE PRIJATELJA, A SADA JE MILIONIMA INSPIRACIJA: Od teških povreda videla joj se LOBANJA

Džesika Tavil je 24-godišnja paraplegičarka iz Amerike, koja je 2014. godine,zbog tuđe nepažnje završila u invalidskim kolicima. Kako kaže, nikad neće zaboravit taj dan, 15. novembar, koji joj je život promenio iz korena. Bila je kod svojih prijateljica kad se pojavio muškarac kojeg nije poznavala. Došao je s drogom i alkoholom u rukama,a stvari su ubrzo izmakle kontroli.

Pijani i drogirani su je iz šale oteli, strpali u automobil i odvezli na neki napušteni put. Ignorisali su njene vapaje da želi kući i ubeđivali je da samo žele da se dobro zabave.

Kad smo došli do tog puta, vozač je zaustavio auto pa stavio nogu na gas i kočnicu u isto vreme, pokušavajući da se "ispiše" na betonu. Izgubio je kontrolu nad automobilom i zabio se u drvo - prisetila se u jednom od svojih videa na TikToku.

Njene povrede su bile jako teške, pretrpela je povredu vrata i kičmene moždine, a rane na glavi su bile toliko velike da se videla lobanja.

- Bolničari su mi rekli da sam izgubila puno krvi i znali su da moram što pre do bolnice jer inače neću preživeti. Odvezli su me do obližnjeg fudbalskog stadiona, odakle me je helikopter prebacio na intenzivnu negu - ispričala je.

Nakon što se oporavila dovoljno da napusti intenzivnu negu, provela je sedam meseci na rehabilitaciji. Vratila se potom kući, ali ostala je trajno vezana za invalidska kolica. Mnogo stvari je, kaže, morala da nauči da radi drugačije, a svoju borbu redovno deli na TikToku gde je prati oko 2,3 miliona ljudi.

Nedavno je pokazala kako je ujak nosi na leđima kako bi videla atrakciju u Libanu, a do čijeg vrha nije moguće doći invalidskim kolicima. Stavio ju je na leđa i nosio po nepreglednom broju stepenica. Njena majka i baka za njima su nosile kolica.

- Bilo je baš vruće i videlo se da je moj ujak jako umoran - rekla je i dodala da ima najboljeg ujaka na svetu.

U drugom videu je ispričala da je tokom razgledanja znamenitosti u Libanu izgubila sandalu koja joj je draga, jer ne može da oseti da li na nogama ima obuću ili ne. Bila je očajna pa joj je majka predložila da to objavi na Instagramu jer i tamo ima puno pratilaca, posebno iz tih krajeva.

Ubrzo joj se javio jedan muškarac i rekao da mu objasni gde se tačno kretala da on ode u potragu za njenom sandalom. Nije prošlo dugo kad je od njega dobila video poziv u kome joj je pokazao njenu izgubljenu sandalu. Njenoj sreći nije bilo kraja.

- Osećala sam se kao Pepeljuga - rekla je.

U drugom videu je pokazala kako se našla s tim mladićem, vratio joj je sandalu i predložio joj da da zajedno odu do mesta gde je pronašao njenu sandalu. Pristala je. Kad ju je spustio u kolica, otišao je po sandalu i stavio je na njeno stopalo, kao u modernijoj verziji Pepeljuge, piše 24sata.hr.

Pored toga, mladić joj je priredio pravo malo iznenađenje kada joj je pred svima doneo tortu za njen predstojeći rođendan. Bila je oduševljena ovim gestom, i zaključila kako joj ovakvi postupci vraćaju veru u život i dalju snagu da nastavi dalje.

