OSTAVILA SAM SESTRI SINA DA GA PRIČUVA: Kad sam se vratila, zatekla sam PAKAO! Posle ovoga joj nikad više neću poveriti dete

Kanađanka Del Oger podelila je na TikToku zanimljiv snimak koji je preko noći postao viralan - pogledalo ga je više od 2,2 miliona ljudi! Video prikazuje trenutak kada se ova mama vratila sa posla i zatekla neverovatan haos koji je napravio njen sinčić, dok je njegova dadilja bezbrižno spavala na sofi.

I dok je internet korisnicima ovaj video urnebesno smešan, ova 31-godišnjakinja je bila prilično iznervirana čitavom situacijom.

Naime, ona je prošlog meseca otišla na posao u 8 ujutru, a svojoj starijoj sestri Megan poverila je na čuvanje jednogodišnjeg sina Deklana. Međutim, kada je sestra prestala da joj se javlja nekoliko sati kasnije, Del je imala osećaj da nešto nije kako treba.

Ona je rešila da ode ranije sa posla kako bi proverila da li je sve u redu, pa se kući vratila već oko 13 časova. Otkrila je da je njena beba napravila "pustoš" u stanu, dok je njena sestra potpuno neometano spavala na trosedu.

"Deklan je bukvalno sve igračke koje ima razbacao po podu, kao i razno posuđe iz kuhinje. On je mislio da je to zabavno, samo se smejao. On dobro zna kada radi nešto loše, ali sami pobegne i smeje se. On je nestašan, on je mali klovn", rekla je Del, koja je bes preusmerila na svoju sestru.

"Izgubila je privilegiju čuvanja dece. Možda ću joj posle nekog vremena ponovo verovati dovoljno da je ostavim sa svojom bebom, ali on će za sada ići u vrtić", dodala je.

Megan je s druge strane insistirala na tome da je dremala svega nekoliko minuta, i da je bila uverena da je beba pored nje.

