NA PRELEPOJ PLAŽI, NOV HOTEL KOJI ODIŠE ELEGANCIJOM: Svedeni luksuz je najbolji opis za predivni Serry Beach Resort 5*

Hurgada je biser egipatske obale, nalazi se na Crvenom moru koje turisti iz puno razloga zovu “more sa sedam boja”. Ima oko 150 hiljada stanovnika, ali u ovom turističkom mestu živi i oko 10 hiljada stranaca koji se većinom bave turizmom.

foto: Promo

Prostire se na više od 50 km obale. Novosagrađeni hoteli koji svojom lepotom oduzimaju dah, u kombinaciji sa lokalnim načinom života daju pravu sliku Egipta.

Crveno more, na kome se nalazi grad jeste pravi mamac za turiste koji se profesionalno i amaterski bave ronjenjem. Idealna pozicija grada vam nudi mogućnost raznovrsnih izleta.

foto: Promo

Potpuno nov, luksuzan, u sve omiljenijem stilu koji kombinuje boho i arapsku tradiciju, Serry Beach Resort 5* se nalazi na oko 5km od aerodroma, u novom turističkom delu Memša, oko 7km od Sakale.

Hotel je otvoren 2023. godine. Kompleks je građen u orijentalnom stilu i predstavlja pravu oazu luksuza. U ponudi ima razne zabavno-sportske sadržaje što ga čini dobrim izborom za goste svih uzrasta. Gostima su na raspolaganju i razni restorani i barovi, a u sklopu kompleksa je i Souk By Serry Beach Resosort – tržni centar sa brojnim prodavnicama, restoranima i kafićima. Za decu tu su dečiji bazen, dečiji klub, igralilšte i animacije.

foto: Promo

Serry Beach Resort 5* ima svoju 400m dugu plažu sa postepenim ulaskom u more. Upotreba suncobrana i ležaljki je besplatna za goste hotela.

Hotel u ponudi ima 453 smeštajne jedinice i sve imaju balkon/terasu, klima uređaj, SAT LCD TV, ketler, fen za kosu, Wi-Fi internet, mini bar, sef. Deluxe room je veilčine oko 41m2 i može imati pogled na bazen, baštu i more. Deluxe family room je veličine oko 50m2 i ima dva king size kreveta. Two bedroom chalet je veličine oko 66m2, ima dve spavaće sobe i pogled na more. Suite penthouse je veličine oko 164m2, ima dnevni boravak, spavaću sobu, jacuzzi na otvorenom i pogled na more. Gosti u ovim sobama imaju i uslugu batlera. Plaća se dodatno usluga room service-a i korišćenje telefona.

foto: Promo

Usluga u hotelu Serry Beach Resort 5* je All Inclusive – doručak, ručak i večera (samoposluživanje – izbor više jela po hotelskim pravilima). U konceptu su i užine, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Hotel u ponudi ima nekoliko restorana i barova – Fanaa Food Hall, Sokar Seafood, Dar Mezza Lounge, Keif Fusion Gastro Bar, Nur Beach Club i Naz Night Club. Za uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, Naz Night Club, Sokar Seafood restoran, sveže ceđeni sokovi i sve ostalo van koncepta, potrebno je pripremiti dodatan novac.

foto: Promo

Hotel u ponudi ima glavni bazen površine 1.275m2, dečiji bazen veličine 168m2, dnevnu i večernju animaciju, Wi-Fi internet, aqua park, tenis, fudbal, odbojku. Ljubitelji sportova na vodi mogu uživati u svojim omiljenim aktivnostima, uz određenu nadoknadu, dok gosti hotela mogu bez doplate da koriste teretanu. Nakon aktivnog dana na suncu možete sebe častiti i nekom masažom ili tretmanom za negu lica i tela.

foto: Promo

Za ljubitelje egejske obale, slično iskustvo se može očekivati u nenadmašnom Titanic Luxury Collection Bodrum 5* koji se nalazi na samoj plaži, u jednom prelepom zalivu. Plaža je peščana i prirodno zaštićena od vetra, a na prostranom hotelskom imanju, sa Deluxe All Inclusive uslugom možete očekivati samo najbolje i samo raznovrne animacije i sadržaje.

foto: Promo

U raskošnom arapskom ambijentu, sa dodirom modernog, uživaćete ukoliko se odlučite za letovanje u Tunisu, u hotelu Royal Azur Thalassa 5* . Hotel se nalazi na sjajnoj lokaciji, samo jedan kilometar od medine Hamamet, a nudi All Inclusive uslugu. Plaža je peščana, a na raspolaganju su brojni bazeni i a la ccarte restorani.

foto: Promo

Ukoliko odaberete Tunis, možete ove godine tamo otputovati i iz Niša ako vam tako više odgovara, a isto važi i za Antalijsku regiju.

Ukoliko smo vas zainteresovali, ali nismo pogodili najadekvatniji izbor hotel za vas, pogledajte i druge hotele iz naše ponude za Hurgadu . Od svoje kuće možete već odmah napraviti online rezervaciju i početi sa planiranjem i pakovanjem. Za dodatna pitanja, na raspolaganju je call centar agencije - 011 655 78 00. U ponudi agencije „1A Travel“ nađite i primamljive ponude za Tursku, Tunis i Maltu.

Promo