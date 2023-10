MAHIRU SU "RAZAPELI" ZBOG UDAJE NAKON SMRTI MUŽA, A SAD POKREĆE SVOJ BIZNIS: Svi misle da joj je muž TAJKUN, a evo šta je istina

Mahira Ahmiš, mlada žena čija je žrtva postala sinonim za hrabro suočavanje s izazovima, postala je glavna tema u celom regionu. Njen prvi suprug Esad preminuo je u martu 2022. od multipla skleroze, a Mahira se nedavno ponovo udala. Zbog cele situacije Mahira je stavljena na stub srama, a mnogi su je okarakterisali kao nemoralnu ženu.

Mahira, koja je kroz ličnu borbu i ogromnu žrtvu postala simbol hrabrosti i neodustajanja, sada se nalazi u žiži javnosti iz sasvim drugačijeg razloga. Nakon što je njena udaja postala predmet rasprave i medijske pažnje, Mahira i njen suprug, Saladin Hajdarpašić, odlučili su da započenu novo poglavlje – pokretanjem zajedničkog biznisa.

Društvene mreže bruje o njenoj priči, njenoj borbi, ali i novom poglavlju koje je otvorila svojim venčanjem. Dok se slike i priče šire internetom, ljudi iz celog regiona izražavaju svoju podršku Mahiri i njenom suprugu, pružajući im reči ohrabrenja i divljenja.

Mahira nije očekivala da će njena udaja izazvati toliku pažnju i biti predmet rasprave.

“Očekivala sam da će biti bum, ali nisam očekivala da će moja udaja biti problem”, rekla je Mahira nedavno u jednom intervjuu.

Uprkos izazovima i kritikama koje su je zadesile, Mahira stoji snažno uz svog supruga, ponosno se oslanjajući na podršku koju dele.

Kada je govorila o poklonima i željama, Mahira sa sjajem u očima otkriva ono što je njen suprug učinio za njenu decu iz prvog braka, naročito za ćerku Sumeju.

"On ima odličan odnos sa mojom decom, ja sam zaista bila iznenađena kako su ga dobro prihvatili. Moja deca su bila na mom venčanju i radovala su se zbog mene. On je tako brižan sa njima i tu je za njih za sve što treba", rekla je Mahira.

Biznis koji planiraju da pokrenu ima za cilj realizaciju sna koji je dugo bio neostvariv.

"Pričaju da je moj novi suprug tajkun, a svi vrlo dobro znaju da to nije istina. On je veoma uspešan u svom poslu i veoma je vredan. Kod mene u životu se ništa nije promenilo, s tim što sada imam dodatnu podršku i vetar u leđa. Moj muž me bodri u svemu, čak mi je dao ideju da otvorim butik. To će biti ostvarenje mog sna i sna moje ćerke, koja prelepo crta i dizajnira. Otvorićemo butik koji će biti u mom stilu oblačenja i jako sam srećna zbog toga", ispričala je Mahira, prenosi Senzacija.ba

Ona i njen suprug se sada upuštaju u novu avanturu, u pokušaju da izgrade nešto što će odraziti njihovu zajedničku ljubav, snagu i odanost jedno drugome. Oni nam demonstriraju kako ljubav, kad je iskrena i neustrašiva, ima moć da transformiše živote i otvori nove puteve i mogućnosti.

(Kurir.rs/ Senzacija.ba/ Blic žena)

