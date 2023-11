MLADOŽENJA PRED SVIMA ZARONIO GLAVU ISPOD SUKNJE SVOJE SUPRUGE: Ono što je mladin otac uradio izazvalo neviđenu POMETNJU (VIDEO)

Snimak sa svadbe influensera postao je viralan na društvenim mrežama, a sve zbog skandaloznog prvog plesa i reakcije mladinog oca kad je mladoženja zaronio glavu ispod suknje svoje drage.

Kejt i Martin su influenseri i bračni par, a na Instagramu ih prati po oko 40.000 ljudi. Na svojim profilima dele trenutke iz svog života, te su tako objavili i zanimljivosti sa svog venčanja, a među videima se našao i snimak prvog plesa, koji je bio u najmanju ruku šokantan.

Kejt je nosila prelepu čipkanu venčanicu, čiji je gornji deo bio korset, a suknja je imala duboki šlic, te joj se videla podvezica i pre samog tradicionalnog skidanja. Ono što je međutim izazvalo skandal bio je način na koji je Martin rešio da tu podvezicu skine.

Naime, on je pre toga svojoj tek venčanoj supruzi priredio pravi “vrući” ples u krilu.

Kejt je sedela na stolici nasred podijuma dok ju je Martin opkoračio i počeo da se uvija oko nje njišući kukovima. Gosti oko njih su navijali i snimali scene, a tik iza mlade stajali su njeni roditelji.

I kada su mislili da su najgore verovatno videli, usledio je vrhunac performansa mladenaca, od kog se mladin otac izbezumio.

Mladoženja je zaronio glavu ispod mladine suknje i pokušavao da zubima strgne podvezicu s njene butine. Kejt se smejala, dok su iza nje stajali njeni roditelji.

Njena mama je telefonom snimala svaki detalj svadbe, dok je njen tata sve vreme stajao smrknutog izraza lica skrećući pogled, a potom se od neprijatnosti okrenuo i udaljio od događaja.

Baš te sekunde Martin je uspeo da strgne zubima podvezicu ispod Kejtine suknje.

"On je srećan zbog mene, ali i dalje je moj tata. I dok on nije mogao dalje da gleda, moja mama je sve to snimila", napisala je nevesta u opisu objave.

(Kurir.rs/ L. S)

