JANA JE UPOZNALA FRAJERA NA APLIKACIJI, ALI NEŠTO JOJ JE BILO SUMNJIVO: "Primenila sam jedan trik i saznala da je OŽENJEN"

Kolumnistkinja za veze Jana Hoking iz Australije na aplikaciji za upoznavanje pronašla je naizgled dobrog muškarca, ali ubrzo je osetila da nešto nije u redu, te je primenila jedan trik koji joj je pomogao da dokaže sumnje.

Jana je odlučila da olakša ljubavni život svim ženama, pa je podelila trik pomoću kojeg možete da otkrijete da li muškarac vara, a potrebna vam je samo jedna stvar.

Ona je rekla da ne traži ništa preozbiljno pre Nove godine, pa joj nije smetalo da se spoji s muškarcem, po imenu Sebastijan, koji je bio u poseti iz Ujedinjenog Kraljevstva. Njih dvoje planirali su da odu na večeru te nedelje.

Jana i Sebastijan su zatim otišli korak dalje. te su počeli da se dopisuju na WhatsAppu. Međutim, ona je primetila da je on na njihovu prepisku stavio oznaku privatnosti "poruke koje nestaju", te je tada počela da sumnja da nešto nije u redu. Pitala se zašto želi da njihove poruke prestanu da postoje nakon 24 sata.

Ostala je u šoku nakon otkrića

Jana je nakon toga otišla u Fejsbuk grupu "Sis, is this your man?" (Sestro, da li je ovo tvoj muškarac), u kojoj žene postavljaju fotografije muškaraca s kojima idu na sastanke kako bi se uverile da ne izlaze s istim muškarcem.

"Količina žena u Sidneju koja izlazi s istim muškarcima bi vas šokirala", napisala je Jana za news.com.au.

Ispostavilo se da je s razlogom posumnjala u Sebastijana. "Na grupi sam naišla na ženu koja je davala vrlo mudre savete. Rekla je da postoji veb stranica koja se zove FaceCheckID, gde možete da prenesete slike iz aplikacije za upoznavanje i ona će vam pokazati ko je zaista frajer s kim izlazite", otkrila je Jana.

"Sebastijanovu fotku sam odmah učitala u tu stranicu. Ostala sam u šoku kad sam videla da je on vrlo aktivan na društvenim mrežama i da se ne zove Sebastijan, već Robert. Otišla sam na njegov Instagram i ugledala slike njegove žene i dece", dodala je.

Nakon tog otkrića, Jana mu je poslala poruku na aplikaciji za upoznavanje gde su prvi put ostvarili kontakt. "Hej, tvoje ime je Robert", napisala je, a on ju je nakon toga blokirao i time potvrdio da je prevarant i preljubnik.

