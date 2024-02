BILA SAM ŽENA FUDBALERA 16 GODINA I IMAM PORUKU ZA SVE KOJE TO JESU: Odlično znam sve ZAMKE takvog života i ovo MORATE DA ZNATE

TV zvezda i bivša supruga fudbalera Džejsona Kandija, Lizi Kandi, komentarisala je novu emisiju "Married To The Game", koja uskoro izlazi na Amazon Prime-u, a koja govori o svetu koji je njoj jako dobro poznat - svetu žena fudbalera.

Nova emisija prati supruge i devojke fudbalera koje su pristale na taj poseban život. Sve one se usred raskošnog životnog stila, ekstenzija, skupocenih torbica i brendova, raskošnih domova... trude da naglase da njihov svet nije onakav kakav bi trebalo da bude.

Kandi se posebno osvrnula na 26-godišnju Tejlor Vord, prelepu plavušu koju na Instagramu prati 2,8 miliona ljudi i koja dogovara saradnje s brojnim brendovima. U trjeleru za nadolazeću emisiju, ona brizne u plač kada joj suprug Rijad Mahrez (32) otvoreno kaže da se seli iz Mančester Sitija u Saudijsku Arabiju zbog unosnog ugovora vrednog navodno 750 hiljada funti nedeljno. "Sedeću po ceo dan sama kod kuće", zavapi uplakana žena fudbalera, a Rijad joj na to odgovara: "Sve je to deo igre, zar ne?"

Kandi navodi da je ona u ovom slučaju "tim Rijad". "Selila sam se četiri puta u pet godina dok sam bila u braku s bivšim igračem Čelsija, Džejsonom Kandijem. Više me je potreslo kada bi mi moj lični trener pomerio termin nego još jedan klupski transfer mog bivšeg supruga", govori Kandi za Daily Mail.

U prvoj epizodi šestodelne emisije, koja izlazi ovog petka, 23. februara, vidi se prostrana garderoba u Tejlorinoj vili u Čerširu, a ona razgovara s drugom ženom fudbalera Sarom Gandogan (29), koja je udata za bivšeg igrača Mančester Sitija, Ilkaja Gandogana. S njima je i 18-mesečna Mila, ćerka Tejlor Vord, kojoj devojke tutnu nekoliko dizajnerskih torbica, uključujući Chanelovu i Louis Vuitton, da se s njima igra. Tejlor tada otkriva da je oduvek živela u Manlesteru i da joj je "najveći strah onaj od selidbe".

Kandi dalje piše: "Snimak iz jula 2023. prikazuje izvikani Rijadov prelazak u klub Al-Ahli iz Saudijske Arabije, a reč je o transferu od 30 miliona funti. Vidimo isečke bivše manekenke Tejlor, koja vozi svoj SUV Mercedes 4x4 G-klase, koji košta šestocifreni iznos, po otmenoj stazi imanja dok se, bez imalo ironije, žali na to kako je taj potez bio ‘šok za sve‘ i ‘da je to brutalna strana fudbala‘. Žao mi je Tejlor, ali ne može da se izvlači s ‘jadna ja‘ kad si žena fudvalera - tu možeš jedino da usvojiš onaj pristup ‘progutaću go***‘. Iako si možda imala svoje vrhunske enterijere baš onakve kakve voliš, decu u najboljim školama i konačno si otkrila savršen salon za nokte, ugovor o transferu može da se dogodi za samo nekoliko sati i moraš biti spremna da odeš u tren oka. To je deo dogovora - i, budimo iskreni, to je ono što finansira tvoj raskošni životni stil."

Kandi piše kako razume da te žene na novoj adresi ne poznaju nikoga, a često im ni jezik nije poznat. Saudijska Arabija takođe je specifična kad su prava žena u pitanju.

Osim Tejlo i Sare, prva epizoda emisije prikazuje i Ket Harding, verenicu igrača Arsenala Džorgina (ujedno i mamu jedno od sedmoro dece Džuda Loua).

33-godišnja Ket odlučila je da priredi svoju rođendansku zabavu, zajedno s belim dečjim klavirom, karnevalskim plesačima i harfistima. Pomalo iscrpljena organizatorka rođendana takođe navodi neke od promena koje su se dogodile u zadnji čas, a na kojima ona insistira, poput, na primer, ulaza s balonom i 65 kg limuna.

"Osećam transfer blama dok Ket ispituje svog dečka Brazilca treba li da ostavi prst slobodan za prosidbu... Njegov odgovor je odlučno ‘ne‘!", piše Kandi, a par se na kraju verio u decembru pod neonskim znakom ‘hoćeš li da se udaš za mene?‘ unutar cvetnog aranžmana u obliku srca.

Emisija takođe prikazuje Saru kako uzdišući u kameru govori o prelasku svog supruga Gandogana (33) u Barselonu. "Samo primiš poziv i dobiješ tu informaciju... I to ti promeni život", govori Sara.

Kandi piše da za fudbalera nema ničeg goreg od žene koja samo jadikuje i prigovara. "Teško je dati ovaj savet, ali moje mudre reči za Tejlor, Ket, Saru i njihovu generaciju glase: klupski transferi su hleb koji hrani fudbalere i zato nikad nije sigurno da će dres koji nose ove nedelje biti isti onaj dres koji će nositi sledeće sezone. Morate biti veličanstveno naivne ako pretpostavljate da će vaš suprug započeti i završiti svoju karijeru s istim poštanskim brojem. Žao mi je što moram to da vam kažem, drage moje, ali igra jednostavno tako ne funkcioniše. Kada kažete ‘da‘, takođe se obavezujete na njegov život kao fudbalera i sve što ide uz to", poručuje bivša supruga fudbalera i daje primer Viktorije Bekam.

"Uprkos tome što je bila na vrhuncu svoje karijere kao Spice Girl, prešla je celu planetu kako bi pratila Dejvida. Rano je naučila lekciju nakon što je napravila glupu grešku i nije otišla s njim nakon transfera u Real Madrid 2003, kada je došlo do njegove navodne četvoromesečne afere s Rebekom Lus.

"Nije ni čudo što je Viktorija vrlo brzo iskorenila svoj život kako bi bila pratnja Dejvidu u Los Anđeles 2007", dodaje Kandi i nastavlja: "Zato sam se naježila kad je na kraju prve epizode Tejlor razrogačenih očiju rekla: ‘Ne znam kad ću ga sledeći put videti, to je tako tužno.‘ Njen suprug je do sada već smešten u Saudijskoj Arabiji. Gledajte, petogodišnji ugovor u bliskoistočnoj zemlji nije baš zauvek, zar ne? Ali videti osobu koju volite kako igra fudbal svetske klase na stadionu pred više od 70 hiljada navijača koji skandiraju njegovo ime, znači da se prema toj osobi ponaša kao zvezdi s A-liste. To dodvoravanje je veće od dodvoravanja rok zvezdi jer je fudbal globalan. Kad je njemu dobro, malo te zvezdane prašine padne i na vas. Osećate se posebno kad vam svet prostre crveni tepih", navodi Kandi.

"Zato je biti supruga fudbalera tako privlačno. Zbog toga mlade devojke žele taj stil života. One ne mogu da budu Dženifer Aniston ili Anđelina Džoli, ali mogu da budu sledeće Kolin Runi ili Rebeka Vardi. Još ako imaju dovoljno ekstenzija, lažne preplanulosti i duboki dekolte - možete da se kladite da će to i postati. Po celoj zemlji postoje klubovi s lokalnim barovima i noćnim klubovima punih fudbalera. A stvarnost je: ako dobro izgledate, vrlo ćete lako uloviti jednog od njih", poručuje i nastavlja o lošim stranama takvog života.

"To, naravno, ne znači da nema loših strana života žene fudbalera – a ja sam dokaz za to. Postoji stalna pretnja jer druge žene pokušavaju da zauzmu vaše mesto u spavaćoj sobi. Nikad nemojte zaboraviti da, osim onih nedeljnih utakmica, fudbaleri treniraju i svako jutro, imaju fizioterapije, a nakon toga imaju puno slobodnog vremena. A momci koji izgledaju tako fit, imaju brdo novca i misle da su nepobedivi, zeleno su svetlo za svaku ženu. A što se tiče onih supruga fudbalera koje žive u oblacima i misle da će im ostanak u udobnosti njihovog doma s decom biti bolja opcija, moram da im poručim ovo: to vam je velika greška", nastavlja Kandi.

"Predobro poznajem zamke sveta žena fudbalera. Džejson i ja smo se rastali kad sam otkrila da se viđa s mlađom ženom 2010. godine. Bili smo u braku 16 godina i imamo dva sina, koji su tada imali 10 i 16 godina. Ali uprkos tome što sam sve vreme budno pratila sve što nam se događa u životu i bila prisutna, nisam mogla da sprečim da se to dogodi. Znam jednu ženu fudbalera koja je svom partneru rekla kad su ga prebacili u inostranstvo: ‘Srećna sam ovde, ne idem s tobom.‘ Taj izbor nije bio mudar. Iznenađenje - rastali su se dva meseca kasnije. Posao supruge fudbalera jeste da izdržava svog muža. Možda ste u braku s njim, ali njegova prva ljubav će uvek biti fudbaler. Osobe poput Tejlor moraju da se usredsrede na sreću svog supruga. Verujte mi, ako je on srećan, i vi ćete biti srećne", kaže Kandi.

"Dakle, moj savet bi bio: žene fudbalera, kada vaši muškarci dobiju transfer u drugu zemlju, obrišite te suze, prestanite da kukate i idite s njima. Ovo je život za koji ste se on, ali i vi, založili", zaključuje.

