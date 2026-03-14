Ako ste pomislili da vaš pas,čim se prevrne na leđa i podigne šape uvis, moli za češkanje stomaka, niste jedini. Ipak, taj položaj često ima mnogo dublje značenje. U psećem govoru tela to može biti znak potčinjenosti, pokušaj da smiri situaciju ili poruka da mu treba malo prostora, a ne obavezno poziv na maženje.

Psi komuniciraju telom mnogo pre nego što zalaju ili zareže. Signali potčinjenosti deo su tog govora tela i obično znače da pas pokušava da zadrži mir i izbegne sukob. U zavisnosti od situacije, ovi gestovi mogu da odražavaju poverenje, poštovanje, nervozu ili čak razigranost.

Ključno je da posmatrate celog psa, a ne samo jedan pokret. Kada zajedno obratite pažnju na držanje tela, uši, rep i izraz lica, poruka postaje mnogo jasnija. Evo na koje znakove treba da obratite pažnju.

Pas Foto: Nikki Edmunds / Alamy / Profimedia

1. Pokazivanje stomaka

Okretanje na leđa i izlaganje stomaka često je znak smirivanja i ranjivosti. U psećem socijalnom jeziku, stomak je osetljiva tačka, pa njegovo pokazivanje znači popuštanje i potčinjenost. Ako telo deluje napeto ili se čuje tiho režanje, pas zapravo traži prostor.

2. Uzbuđeno mokrenje

Mala lokvica kod vaših nogu može biti oblik komunikacije, a ne neuspeh u učenju čistoće. Potčinjeno ili uzbuđeno mokrenje obično se dešava kada neko prilazi psu ili stoji iznad njega. Štenci to rade često, a mnogi prerastu takvo ponašanje kako stiču samopouzdanje. Grdnja povećava nesigurnost i čini da se to ponovi sledeći put.

3. Izbegavanje pogleda

Kada pas okrene glavu ili izbegava kontakt očima, najčešće pokušava da smanji napetost. U psećem govoru tela, direktan i dug pogled može da deluje kao izazov. Skretanje pogleda šalje suprotnu poruku. To je znak da pas ne želi sukob i bira smirenost.

4. Položene uši

Većina pasa drži uši u neutralnom položaju kada su opušteni, pa njihovo povlačenje unazad ima značenje. Položene uši često prate potčinjenost ili nesigurnost. Ako su uz to oči blage, a telo spušteno, verovatno je reč o popuštanju, a ne o prkosu.

5. Spušten rep

Kada pas nosi rep nisko ili ga blago podvije ispod tela, to često signalizira potčinjenost ili nesigurnost. Mnogi misle da svaki mašući rep znači sreću, ali položaj je važan. Nisko i neodlučno mahanje može da odražava nesigurnost, a ne uzbuđenje.

6. Spušten položaj tela

Neki psi se tokom pozdrava "skupe", kao da pokušavaju da nestanu. Spuštanjem tela deluju manje i manje preteće. Ovakvo držanje može da se pojavi u situacijama straha, ali i tokom prijateljske igre. Odrasli psi se ponekad spuste pred štencima kako bi delovali manje zastrašujuće.

Pas se isteže Foto: Inna Vlasova / Alamy / Profimedia

7. Lizanje usana

Lizanje usana često se javlja kada pas oseća nervozu ili nesigurnost. To je signal smirivanja koji pomaže da se ublaži društveni pritisak i pokaže da pas ne želi sukob. Samo po sebi može biti suptilno, ali ako ga primetite uz spušteno telo, podvijen rep ili izbegavanje pogleda, to znači da pas pokušava da zadrži mir.

8. Potčinjeni osmeh

Pokazivanje zuba ne znači uvek problem. Potčinjeni "osmeh" podrazumeva otkrivene zube, opušteno telo i blag izraz lica. U tom položaju nema ukočenosti kakva se vidi kod režanja. Ovaj neobičan osmeh često signalizira prijateljski stav i otvorenost za kontakt.

