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Nakon prve javne reakcije, pevačica Blerina Matraku ponovo se oglasila na društvenim mrežama i nastavila da govori o situaciji koja je nastala nakon objavljivanja njenih intimnih snimaka sa kompozitorom Adrijanom Hilom.

Ovog puta umetnica je objavila još jednu dugu poruku u kojoj izražava žaljenje zbog bola koji je izazvala, upućuje izvinjenje i posebno se obraća Klaudiji, partnerki Adrijana Hila, kao i njegovim ćerkama.

Foto: Instagram

U drugom oglašavanju Matraku priznaje da je pogrešila i da mora da preuzme odgovornost za svoje postupke. Istovremeno, navodi da više ne može da zaustavi suze i bol koji je, kako tvrdi, prešao svaku ljudsku granicu. Dodaje i da se sa životom i karijerom suočavala bez podrške, kao i da su mnoge njene ranije reči bile preuveličane.

U jednom delu poruke pevačica je napisala:

„Ne mogu ocu da pogledam u oči, pobegla sam od kuće.“

Foto: Instagram

Kada je skandal izbio uputila je izvinjenje

“Ne želim danas da se branim, želim da se izvinim. Prvo se obraćam javnosti, svakom pojedincu koji je bio šokiran, povređen ili se osetio pogođenim ovom situacijom. Molim vas da na ovo gledate ponizno i iskreno. Molim vas, makar na minut, uklonite iz svojih misli te slike koje ne predstavljaju nikoga, a vređaju sve, i pogledajte dalje od toga, čoveka koji se suočava sa najvećim izazovom i najvećom društvenom odgovornošću, a ne samo moralnom. Nisam ovde da opravdavam, već da preuzmem odgovornost. Izvinjavam se zbog poverenja koje sam ukazala nekome u najranjivijim trenucima života, poverenja koje je iskorišćeno iz razloga koji su mi nepoznati i još uvek neidentifikovani. Bez obzira na činjenicu da je moja privatnost narušena na najnehumaniji mogući način, preuzimam odgovornost za postupke, koje bih, ako treba, platila i životom”, napisala je albanska pevačica

Foto: Instagram

Dodaje da je “samo umetnica skromnog umetničkog profila, bez slave, nagrada ili podrške”.

“Žena koja se, nažalost, sama suočavala sa životnim izazovima i koja je morala da se smiješi pod izgovorom da su suze u njenim očima suze radosnice. Danas javno molim: ‘Dosta’. Nemojte više deliti… Greške zahtevaju odgovornost, a ja je preuzimam i zbog nje nečovečno plaćam. Bol zahteva poštovanje. Dosta, molim vas. Ja sam osoba čija je privatnost narušena. Nadam se da ću uspeti da prenesem poruku, jer je u ovim trenucima veoma teško povezati misli”, napisala je Matraku na Instagramu.

Obratila se Klaudiji i njenim ćerkama

Matraku je u svojoj poruci posebno pomenula Klaudiju Hilë i njene ćerke, kojima se izvinila zbog bola koji im je, kako navodi, možda nanela.

„Suze svake žene ili devojke, Bože, suze svakog deteta, suze moje majke, Klaudijine...“, napisala je ona.

Pevačica je priznala da se kaje zbog onoga što je izgovorila i prihvatila odgovornost za svoje postupke.

U jednom delu svog obraćanja Blerina Matraku navodi da nije „pevačica čitavih studija“, već umetnica koja je, prema sopstvenim rečima, svoj put gradila kroz teškoće i naporan rad.

Njena druga reakcija usledila je samo kratko nakon prvog javnog obraćanja, kada je umetnica zatražila da se intimni snimci više ne distribuiraju i apelovala na javnost da poštuje njenu privatnost.

Na kraju nove poruke istakla je da je bol koji trenutno oseća prešao sve granice i da više ne zna kako da ga zaustavi.

Policija traži osobu koja je objavila snimke

Istražitelji sada proveravaju Hilin iskaz i pokušavaju da utvrde gde su snimci bili sačuvani, ko je mogao da im pristupi i ko ih je prvi počeo širiti. Ispituje se i mogućnost da je neko neovlašćeno pristupio sistemu kamera ili uređajima na kojima su snimci bili pohranjeni. Hila je nakon višesatnog ispitivanja pušten, dok se istraga nastavlja.

Foto: elifaramari/Instagram

Pominje se čak 17 poznatih žena



U albanskim medijima i na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da postoje intimni snimci većeg broja poznatih žena. Pominje se čak broj od 17 osoba, ali policija taj podatak za sada nije potvrdila. Takođe, nema potvrde da je Hila kamere namerno postavio kako bi bez znanja žena snimao njihove intimne odnose.

Za sada je potvrđeno da su kamere bile njegove, dok je Eli Fara policiji rekla da nije znala da je snimana. Istražitelji sada pokušavaju da utvrde ko je došao do materijala i ko je odgovoran za njegovo širenje.