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U malom sardinskom selu Bolotana čak 13,8 odsto žena koje dožive 70. godinu života poživi najmanje do stote. Istraživači smatraju da bi ovo mesto moglo da postane nova svetska „plava zona“, odnosno područje poznato po izuzetnoj dugovečnosti stanovnika.

U čemu je tajna dugog života? Odgovor bi mogao da se krije u malom planinskom selu na Sardiniji, gde žene izuzetno često dožive stotu. Bolotana, smeštena u centralnom delu italijanskog ostrva, udaljena oko 110 kilometara od dosad poznate zone dugovečnosti na Sardiniji, privukla je pažnju naučnika zbog neuobičajeno velikog udela stogodišnjakinja.

Foto: Ingo Menhard / Panthermedia / Profimedia

Prema istraživanju naučnika sa Univerziteta u Sasariju na Sardiniji i Univerziteta Alabama u Birmingemu, u SAD, objavljenom u časopisu Frontiers in Aging, čak 13,8 odsto žena u Bolotani koje dožive 70. godinu života poživi do stote. Prema rezultatima istraživanja, time se selo svrstava među vodeća mesta na svetu po dugovečnosti žena, odmah iza Hongkonga. Poređenja radi, u Italiji do stote godine poživi oko 3,5 odsto žena koje dožive 70. godinu.

Bolotana je malo mesto sa 2.266 stanovnika, a istraživači su analizirali podatke o osobama rođenim između 1900. i 1925. godine. Utvrdili su da je njih 38 doživelo više od 100 godina, što predstavlja stopu dugovečnosti za 57 odsto višu od italijanskog nacionalnog proseka. Istraživanje je započeto 2024. godine, a prošle godine u selu je živelo 12 stogodišnjaka. Šestoro ih je u međuvremenu preminulo, dok su među preostalih šest svi žene. Dve najstarije stanovnice imaju 102 godine, a očekuje se da će još meštana napuniti stotu do kraja ove godine i tokom 2027.

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Prema naučnicima, rezultati ukazuju na mogućnost da je reč o novoj takozvanoj plavoj zoni – području u kojem stanovnici imaju neuobičajeno veliku verovatnoću da dožive duboku starost. Pojam plave zone postao je poznat 1999. godine, kada su sela u centralnom i istočnom delu Sardinije prepoznata kao jedno od pet svetskih područja sa velikim udelom stogodišnjaka. Ostale poznate zone nalaze se na japanskom ostrvu Okinava, poluostrvu Nikoja u Kostariki, grčkom ostrvu Ikarija i u kalifornijskom gradu Loma Linda u SAD.

Đovani Mario Pes, rukovodilac istraživanja i jedan od naučnika zaslužnih za razvoj koncepta plavih zona, rekao je za britanski Gardijan da je posebno značajno što je posle više od 25 godina pronađeno novo područje dugovečnosti izvan prvobitne sardinske zone.

„Dok u prvobitnoj zoni postoji neuobičajena ravnoteža između muškaraca i žena, ovde dominira dugovečnost žena“, istakao je Pes.

Dodao je da je poznato da žene u proseku žive duže od muškaraca, između ostalog i zbog bioloških faktora, ali da je dugovečnost žena u Bolotani posebno izražena. Ipak, naučnici zasad ne žele da tvrde da su otkrili konkretan recept za dug život. Kako naglašavaju, cilj istraživanja bio je da se utvrdi postojanje ovog fenomena, a ne da se dokažu njegovi uzroci.

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Jedno od zapažanja koje je Pes izdvojio odnosi se na snažne društvene veze među starijim stanovnicima sela. Kao primer naveo je Đovanu Maras (101), koja živi sa svojom sestrom.

„Žive zajedno, zajedno kuvaju i bez poteškoća razgovaraju jedna sa drugom“, rekao je Pes. „Nije bilo apsolutno nikakvih znakova kognitivnog propadanja.“

Gradonačelnik Bolotane Frančesko Mančoni smatra da bi na dugovečnost mogla da utiče kombinacija različitih faktora: ishrana, životna sredina i svakodnevno kretanje. Iako stanovnici nemaju teretanu, stariji ljudi tradicionalno su mnogo pešačili. Mančoni navodi da su neki od njih prelazili i do 20 kilometara dnevno, a među njima su preovlađivale žene.

Pomenuo je i lokalne prehrambene navike, uključujući tradicionalne poslastice poput seade, testa punjenog sirom, kao i začinjenih keksa mustacolos. Prema njegovom mišljenju, stanovnici se ne odriču nužno tradicionalne hrane, već je važna celina njihovog načina života.

Bolotana Foto: DEA / S. VANNINI, Universal Images Group North America LLC / DeAgostini / Alamy / Profimedia

Bolotana se izdvaja i u kontekstu šireg trenda u Italiji. Prema zvaničnim statističkim podacima za novembar 2025. godine, u Italiji je živelo 23.548 osoba starih najmanje 100 godina, oko 2.000 više nego godinu dana ranije. Među osobama koje su tokom prethodne godine napunile stotu, čak 82,6 odsto bile su žene. Žene preovlađuju i među osobama koje su doživele 105 godina, kao i među takozvanim superstogodišnjacima, odnosno onima koji su napunili najmanje 110 godina.

Ipak, istraživači upozoravaju da se samo na osnovu ovih podataka ne može zaključiti šta tačno stanovnicima Bolotane omogućava dug život. Za sada je utvrđeno da selo ima izuzetno visok udeo žena koje dožive stotu, dok će za pouzdano objašnjenje uzroka biti potrebna dodatna istraživanja.

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