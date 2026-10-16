da li ste znali?

da li ste znali?

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Popularna "princeza od znanja" i tragačica iz kviza "Potera", Milica Jokanović, prve simpatije gledalaca osvojila je u "Slagalici" zahvaljujući neverovatnoj informisanosti i smirenom stavu. Ipak, pojedinosti iz njenog privatnog života i opuštenije fotografije izvan televizijskih studija redovno privlače veliku pažnju javnosti.

Pogledajte u galeriji fotografije Milice Jokanović:

1/5 Vidi galeriju Milica Jokanović Foto: Printscreen/ RTS, Printscreen/Youtube, Branko Starčević

Milica Jokanović rođena je u Zenici, a tokom osnovnoškolskih dana sa porodicom se preselila u Beograd, gde je kasnije diplomirala na Pravnom fakultetu sa vrhunskim prosekom. Strast prema učenju nasledila je iz doma, s obzirom na to da su joj roditelji bili prosvetari – otac profesor istorije, a majka diplomirani geograf. Otac joj je preminuo pre sedam godina, dok Milica o intimnim porodičnim temama retko govori pred kamerama. Milica inače ima 42 godine.

Kako komšije vide čuvenu tragačicu

Stanari iz njenog okruženja naglašavaju da su izuzetno ponosni što je prepoznatljivost izgradila zahvaljujući pameti i obrazovanju, a ne kroz rijaliti formate. Opisuju je kao izrazito inteligentnu, ali poprilično zatvorenu i povučenu osobu koja retko sa kim ulazi u duže razgovore.

Milica Jokanović u kvizu Slagalica Foto: Printscreen/YouTube/Miloš Radosavljević

Jedan stariji komšija, inače profesor u penziji, smatra da je odmalena delovala zrelije od svojih vršnjaka, ali dodaje i da je prilično teške naravi, zbog čega se teže prilagođavala okolini. S druge strane, najmlađi sugrađani joj se iskreno dive – deca je zovu "princezom znanja" i tvrde da zna baš sve kao prava živa enciklopedija.

Ono što publiku najviše zanima jeste njen ljubavni status. Susedi priznaju da je nikada nisu sreli sa partnerom ili u muškom društvu. Najčešće je viđaju samu kako čita u bašti obližnjeg kafića ili kako koristi gradski prevoz do posla, budući da joj je pojavljivanje u kvizovima samo dopunska aktivnost.

Pogledajte video: Isečak iz kviza Potera