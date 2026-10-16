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Zemlja se na ekvatoru okreće brzinom od oko 1.670 kilometara na sat. Jedna internet simulacija prikazuje šta bi se dogodilo kada bi rotacija planete počela da se zaustavlja. Iako ne postoji poznat prirodni mehanizam koji bi mogao naglo da zaustavi Zemljinu rotaciju, posledice takvog hipotetičkog scenarija bile bi katastrofalne.

Foto: Profimedia

Postepeno usporavanje donelo bi haos

Simulacija objavljena na TikToku i Iksu prikazuje scenario u kojem Zemlja ne staje odjednom, već postepeno gubi brzinu. Kako bi se planeta usporavala, sve što se nalazi na njenoj površini nastavilo bi da se kreće zbog inercije. To znači da bi ljudi, zgrade, vozila i drugi predmeti nastavili da jure ka istoku dok bi se tlo ispod njih usporavalo.

Pri brzini rotacije od oko 1.650 kilometara na sat posledice bi već bile dramatične. Građevine i saobraćajni znakovi počeli bi da se odvajaju od tla i budu nošeni ka istoku, a isto bi se dogodilo i ljudima, koji ne bi mogli da se odupru tolikoj sili.

Kako bi se rotacija dodatno usporavala, zgrade bi počele da se ruše, dok bi predmeti i krhotine leteli površinom planete. Istovremeno bi atmosfera i okeani nastavili da se kreću, stvarajući ogromne vazdušne i vodene struje. Na kraju bi okeani počeli da preplavljuju kopno, dok bi snažni vetrovi i pomeranje ogromnih količina vode dodatno pogoršali situaciju.

Sve bi nastavilo da juri zbog inercije

Ključ za razumevanje ovog scenarija jeste inercija. Reč je o pojavi zbog koje telo nastoji da zadrži svoje stanje mirovanja ili kretanja sve dok neka spoljašnja sila ne promeni to stanje.

Sličan princip može se primetiti prilikom naglog kočenja automobila. Vozilo se zaustavi, ali putnici zbog inercije nastavljaju da se kreću unapred. Isto bi se, u ekstremnom obliku, dogodilo i na Zemlji. Kada bi tlo prestalo da se okreće, ljudi, atmosfera i okeani ne bi se automatski zaustavili. Nastavili bi da se kreću u smeru u kojem se planeta prethodno rotirala.

Na polovima bi početni udar bio slabiji

Posledice ne bi bile jednake na celoj planeti. Brzina rotacije najveća je na ekvatoru i postepeno se smanjuje prema polovima. Na samim polovima površina se praktično ne kreće oko ose rotacije.

Zbog toga bi osoba koja bi se u trenutku zaustavljanja nalazila tačnona Severnom ili Južnom polu izbegla početni udar koji bi bio najjači na ekvatoru. Međutim, to ne znači da bi tamo bila bezbedna.

Zaustavljanje rotacije poremetilo bi okeane i atmosferu na globalnom nivou, a ogromne količine vode počele bi da se preraspoređuju. To bi moglo da izazove katastrofalne poplave i cunamije.

„Toliko vode prelilo bi se preko kontinenata i vratilo nazad da bi cunamiji sigurno nastali“, napisao je jedan komentator.

Drugi je dodao: „A ovo je postepeno zaustavljanje. Zamislite da se brzina odjednom spusti na nulu. Svaki predmet postao bi balistički projektil.“

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