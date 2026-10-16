Novo "Sumnjivo lice“ ispraćeno stajaćim ovacijama: Imamo li novi pozorišni hit?!
- Premijeru nisu propustili Anđelka Stević Žugić, Vanja Nenadić, Bojana Stefanović, Iva Manojlović i drugi.
- U predstavi predvode Igor Đorđević kao Jerotije, Anastasija Mandić i Andrej Nježić, uz ansambl koji je publika nagradila gromoglasnim aplauzom.
Nova postavka neprolazne komedije "Sumnjivo lice", u režiji Nikole Bundala, premijerno je sinoć izvedena na sceni "Raša Plaović“ Narodnog pozorišta u Beogradu, i već sada se sa sigurnošću može reći - Beograd je dobio novi pozorišni hit!
Da je novo čitanje klasika prevazišla sva očekivanja i potpuno raspametila prisutne, potvrdile su višeminutne stajaće ovacije i gromoglasni povici "bravo“ kojima je oduševljena publika odmah na kraju izvođenja nagradila glumce i autorski tim.
Radnja ove genijalne i uvek aktuelne satire Branislava Nušića prati ambicioznog sreskog kapetana Jerotija Pantića, koji nakon šifrovane depeše iz ministarstva pokreće urnebesnu potragu za navodnim revolucionarom i antidinastičkim zaverenikom. Umesto opasnog političkog ilegalca, nesposobni i korumpirani policijski aparat u nizu komičnih obrta greškom hapsi lokalnog apotekarskog pomoćnika Đoku, koji je u varoš stigao tajno kako bi se sastao sa kapetanovom ćerkom.
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U ovoj briljantnoj glumačkoj podeli dominira fantastični Igor Đorđević kao Jerotije, uz uvek sjajnu Anastasiju Mandić u ulozi Anđe i izvanrednog Andreja Nježića kao Đoku. Svojom harizmom na sceni publiku su osvojili i ostali članovi ovog vrhunskog ansambla: Vaja Dujović kao Marica, Jovan Jovanović kao Žika, Danilo Lončarević kao Milisav, Vučić Perović kao Aleksa Žunić, Marko Todorović kao Vića i Nemanja Stamatović kao gazda Miladin.
Igora Đorđevića i kolege na koktelu su pozdravile ovacijama.
- Premijerna publika nije pravi reper. Tek ćemo videti kako će predstava zaista da zaživi - kaže Đorđević za Kurir.
Fotografije sa premijere "Sumnjivog lica"
Premijeru nisu propustili Anđelka Stević Žugić, Vanja Nenadić, Bojana Stefanović, Iva Manojlović i drugi.
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