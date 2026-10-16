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Dovoljno je da neko kaže "celo vreme", pa da se u društvu nađe osoba koja će ga odmah ispraviti: "Kaže se sve vreme!". Mnogi pamte ovo pravilo iz škole i primenjuju ga bez razmišljanja. Ipak, pre nego što nekome ukažemo na grešku, dobro bi bilo da proverimo da li je zaista pogrešio.

Izrazu "sve vreme" daje se prednost u srpskom jeziku, ali to ne znači da "celo vreme" treba da proglasimo nepravilnim u svakoj rečenici. Ivan Klajnu "Rečniku jezičkih nedoumica" uz odrednicu "celo vreme" navodi kratku preporuku: "Bolje sve vreme".

Kada može da se kaže "celo vreme"?

Razlika je u tome da li govorimo uopšteno ili mislimo na određeni period.

Klajn u svojoj jezičkoj rubrici u NIN-u objašnjava da izraz "sve vreme" može da znači "uvek" ili "stalno". Međutim, kada reč "vreme" označava ograničeno razdoblje, prihvatljivo je upotrebiti i "celo vreme", slično kao što kažemo "celo veče".

Recimo, ako govorimo o sastanku koji je trajao sat vremena, možemo da kažemo:

- Sve vreme sastanka gledao je u telefon.

- Celo vreme sastanka gledao je u telefon.

U obe rečenice jasno je da mislimo na trajanje konkretnog sastanka. Oblik "sve vreme" ostaje preporučen izbor, ali drugi primer nije razlog da nekoga automatski ispravljamo.

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