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Povodom obeležavanja 170 godina od rođenja jednog od najvećih srpskih i svetskih umova Nikole Tesle, u subotu, 17. oktobra, s početkom u 19 časova, beogradska MTS Dvorana (sala 1) biće domaćin jedinstvenog muzičko-duhovnog događaja „Gusle i Tesla“.

Ovo „veliko veče gusala“ organizuje se u slavu, kako se navodi u saopštenju, duhovnog lika i svetlosnog donebesnika Nikole Tesle, i predstavlja jedinstven spoj srpske epske tradicije, etnomuzike i duhovnosti.

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Foto: Promo

Posetioce očekuje izuzetno bogat kulturno-umetnički program. Na sceni će nastupiti članovi Škole gusala Sandić, istaknuta etnopevačica Marija Sandić, kao i velikani naše guslarske tradicije: Boško Vujačić, Goran Perović Cuca, Marko Šćepanović i Milovim Trebješanin.

Poseban trenutak večeri biće premijerno izvođenje pesme nastale po motivima knjige „Duhovni lik Nikole Tesle“, autora prezvitera dr oca Olivera Subotića.

Otac Oliver će tom prilikom prisutne obogatiti i prigodnom besedom posvećenoj Teslinoj duhovnosti. Program će dodatno upotpuniti sastav Srbski pravoslavni pojci, kao i duhovni igrokaz porodice Spremo uz podršku Folklornog umetničkog društva „Mladost“.

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Borislav Živković, direktor Nikola Tesla festivala u Nijagari, za Kurir Izvor: Kurir