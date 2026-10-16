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Kraj oktobra mogao bi da donese važnu prekretnicu za pet horoskopskih znakova. Ovo je vreme za uspostavljanje unutrašnje ravnoteže, rešavanje nagomilanih problema i konačno ostvarenje dugogodišnjih želja.

Prema prognozi poznatog astrolologa Tamare Globe, pred nama su dani u kojima u prvi plan dolaze karijera, finansije, ljubav i lični ciljevi. Bikove, Blizance, Lavove, Device i Vage očekuju veliki preokreti i nove prilike. Saznajte šta zvezde spremaju baš vašem znaku!

Tamara Globa Foto: Printscreen/Youtube/

Bik: Poslovne prilike i rešavanje stambenog pitanja

Bikovima kraj oktobra donosi važne odluke i preispitivanje dosadašnjih prioriteta. Više pažnje moraće da posvete odnosima sa bliskim osobama, zdravlju i svakodnevnim poslovnim obavezama.

Podrška okoline biće značajna za ostvarenje planova, a otvaraju se i veoma povoljne prilike na polju nekretnina – bilo da planiraju renoviranje, prodaju doma ili poboljšanje uslova stanovanja.

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Sam kraj meseca mogao bi da donese poslovne preokrete i nove mogućnosti za napredovanje, zahvaljujući kojima će im ciljevi koji su ranije delovali nedostižno biti znatno bliži.

Blizanci: Priznanje u karijeri i podrška prijatelja

Blizance očekuje izuzetno dinamičan period, pun događaja i novih mogućnosti. Njihove sposobnosti, profesionalne veštine i kreativne ideje konačno će dobiti zasluženo priznanje, a naročito dobre izglede za uspeh imaju novi projekti i poduhvati.

Poslednji dani meseca mogu da donesu prilike za poslovna i privatna putovanja. Podrška prijatelja biće presudna za ostvarenje dugogodišnjih planova, dok će im intuicija pomoći da prepoznaju pravi trenutak za akciju.

Blizanci Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Lav: U centru pažnje i spreman za odlučne korake

Lavovi će se krajem oktobra naći u centru pažnje. Očekuju ih upečatljivi doživljaji, zanimljiva poznanstva i prilike da ostvare ranije postavljene ciljeve. Ključ uspeha biće samopouzdanje i spremnost da pređu sa planova na dela.

Podrška prijatelja i istomišljenika pomoći će im da savladaju prepreke i brže napreduju. Svojom energijom privlačiće uticajne ljude, pa će kraj meseca biti idealan trenutak za odlučne korake, kako u karijeri, tako i u privatnom životu.

Lav Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Devica: Veća zarada i pozitivne promene

Devicama kraj oktobra donosi sjajne prilike za putovanja, usavršavanje i profesionalni razvoj. Nova znanja i iskustva pomoći će im da ostvare ciljeve, ali uspeh neće doći sam od sebe – biće potrebno da ulože trud.

Rad će im se isplatiti kroz dobru zaradu i veću finansijsku stabilnost. Pozitivne promene očekuju ih i u privatnom životu: skladniji odnosi sa bliskim osobama pružiće im dodatnu sigurnost i ojačati samopouzdanje.

Devica Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Vaga: Nova životna faza i sreća u ljubavi

Vage krajem oktobra očekuju značajne promene u dosadašnjem načinu života. U prvi plan dolaze nova poznanstva, društvene aktivnosti i ostvarenje planova koje su dugo odlagale.

Ljudi koje upoznaju u ovom periodu mogli bi da odigraju važnu ulogu u njihovoj budućnosti. Uz podršku okoline uspeće da prevaziđu teškoće i pokrenu nove poduhvate.

Vaga Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Poslednji dani oktobra biće naročito povoljni za ljubav. Očekuju ih lepi trenuci, snažne emocije i prilike da ostvare svoje najskrivenije želje.

(Kurir.rs/ Žena)

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