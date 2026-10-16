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Holivudski glumac i nekadašnji maneken Šemar Mur (56), poznat po ulozi u hit seriji "Zločinački umovi" (Criminal Minds), godinama važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca na svetu. Međutim, iza njegovog savršenog osmeha i uklesanih trbušnjaka krila se velika nesigurnost zbog koje nije dozvoljavao da mu stopala "ugledaju svetlost dana".

Gostujući u emisiji "The Jennifer Hudson Show", slavni glumac je bez dlake na jeziku priznao da je morao da ode na čak tri operacije kako bi sredio svoja "odvratna stopala" izobličena čukljevima.

"Uložio sam u zube i trbušnjake, ali dole je bio horor!"

Mur je kroz osmeh objasnio kako je godinama pazio na svaki detalj svog izgleda, osim na stopala koja su bila u katastrofalnom stanju.

- Imam ove obrve, platio sam mnogo novca za ove zube pa imam veliki osmeh. Trudim se da uradim i po koji trbušnjak kako bih podigao majicu. Ali kako idemo naniže, stižemo do skočnih zglobova, a ispod njih nema nijedne nijanse preplanulog tena... jer stopala nisu videla svetlost dana - ispričao je Mur.

On je dodao da su mu čukljevi toliko deformisali obuću da se nakon izuvanja novih elegantnih cipela nije moglo prepoznati koja je leva, a koja desna. Glumac je čak bio ubeđen da bi ga obožavaoci masovno otpratili sa društvenih mreža kada bi videli njegove prste.

Bizaran trik na plaži i tri operacije

Ova nesigurnost ga je navodila na nesvakidašnje poteze još iz vremena kada se bavio manekenstvom. Kad god bi šetao plažom, a prolaznici mu se približili, glumac bi krišom zakopavao stopala u pesak kako ih niko ne bi primetio.

Da bi konačno rešio ovaj problem, podvrgao se trima operacijama kod poznatog ortopeda dr Roberta Dž. Džozefa.

Nakon uspešnih zahvata, glumac se oglasio i na Instagramu gde se zahvalio doktoru što ga je pretvorio u "budućeg modela za stopala", nazvavši ga pravim čarobnjakom. Danas, Šemar Mur sa ponosom ističe da su mu stopala konačno "prihvatljiva za javnost" i da bez stida može da uživa na plaži i pored bazena.

(Kurir.rs/Žena)

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