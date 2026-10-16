Stroga upravnica, novi biznis i neočekivani gosti u Rankeovoj 12: Poznat datum premijere nove sezone "Radio Mileve"
- Stalnoj glumačkoj postavi u novoj sezoni priključuju se: Dušanka Stojanović Glid, Hristina Popović, Tijana Marković i Saško Kocev.
- Nova sezona donosi Žanu kao novu upravnicu, dok Stevan pokušava da povrati poziciju, a Mileva i Cveta pokreću biznis sa izdavanjem stana.
Omiljena televizijska komšinica Mileva Majstorović vraća se na male ekrane u novim epizodama serije „Radio Mileva”, koje će biti emitovane od 26. oktobra na Prvom programu Radio-televizije Srbije, od ponedeljka do četvrtka u 20 časova.
Nova sezona popularne serije donosi nove, uzbudljive događaje dobro poznatih stanovnika Rankeove 12. Iako onesposobljen da dalje vodi zgradu kao upravnik, Stevan Lisičić se ne predaje tako lako. Ipak, nova upravnica, Mocina sestra, Žana, nije tako lak protivnik, a Stevanove pokušaje da povrati poziciju remete i interesi ostalih stanara, a posebno sveprisutne Mileve. Jer, Mileva i Cveta sada imaju novi razlog da budno motre na dešavanja u Rankeovoj 12 – novi biznis koji same pokreću u zgradi. Cvetin stan od kog prave smeštaj za izdavanje „San na dan“, iz epizode u epizodu, dovodiće u Rankeovu nesvakidašnje nove likove, a na sveopštu radost kod svoje ujne Mileve vraća se i Ljubinka u potrazi za poslom. Nove epizode prate i sve dinamičnije romantične odnose u zgradi – uspone i padove Jecinog i Leonovog, ali i Natalijinog i Mikicinog odnosa, kao i pokušaje Coke da uspe u muzičkoj karijeri.
U seriji igraju: Olga Odanović, Marija Vicković, Kris Gavrić, Dara Džokić, Nenad Stojmenović, Branimir Brstina, Branka Šelić, Marko Gvero, Nemanja Oliverić, Anđelka Stević Žugić, Anđela Jovanović, Nemanja Janičić, Đorđe Stojković. Stalnoj glumačkoj postavi u novoj sezoni priključuju se: Dušanka Stojanović Glid, Hristina Popović, Tijana Marković i Saško Kocev.
Fotografije sa snimanja nove sezone "Radio Mileve"
Reditelj je Filip Čolović, a scenaristički tim čine: Željko Hubač, Marijana Vićentić, Milena Depolo, Ognjen Obradović i Zorica Cvijetić. Ekipu koja je radila na seriji čine: kostimograf Nevena Milovanović, scenograf Aleksandar Cvijanović, snimatelj zvuka Lazar Perović, kompozitor Vladimir Graić, montažer Kruna Kablar, direktor fotografije Emir Hačimić Pinca, direktor serije Nenad Dimitrijević.
Kreator serije je producent Nebojša Garić ispred izvršne produkcije „Nira pro“, supervizor produkcije je Marija Bereta, a urednik serije Kristina Đuković.
Bonus video: O seriji "Radio Mileva"