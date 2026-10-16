Nova sezona popularne serije donosi nove, uzbudljive događaje dobro poznatih stanovnika Rankeove 12. Iako onesposobljen da dalje vodi zgradu kao upravnik, Stevan Lisičić se ne predaje tako lako. Ipak, nova upravnica, Mocina sestra, Žana, nije tako lak protivnik, a Stevanove pokušaje da povrati poziciju remete i interesi ostalih stanara, a posebno sveprisutne Mileve. Jer, Mileva i Cveta sada imaju novi razlog da budno motre na dešavanja u Rankeovoj 12 – novi biznis koji same pokreću u zgradi. Cvetin stan od kog prave smeštaj za izdavanje „San na dan“, iz epizode u epizodu, dovodiće u Rankeovu nesvakidašnje nove likove, a na sveopštu radost kod svoje ujne Mileve vraća se i Ljubinka u potrazi za poslom. Nove epizode prate i sve dinamičnije romantične odnose u zgradi – uspone i padove Jecinog i Leonovog, ali i Natalijinog i Mikicinog odnosa, kao i pokušaje Coke da uspe u muzičkoj karijeri.