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Mitrovske zadušnice jedan su od najvažnijih dana u pravoslavnom kalendaru posvećenih sećanju na preminule. Vernici tada odlaze u crkve i na groblja, pale sveće za pokoj duša svojih najmilijih, donose kuvano žito i vino i u molitvi pominju imena onih koji više nisu među živima. Ipak, svake godine ponavlja se ista nedoumica: koliko sveća zapravo treba zapaliti za pokojne i da li postoji pravilo da njihov broj mora biti paran ili neparan?

U narodnim običajima uobičajeno je da se za Mitrovske zadušnice, kao i za ostale zadušnice tokom godine, upali po jedna sveća za svakog upokojenog člana porodice koga se sećamo. S druge strane, u nekim delovima Srbije običaj je da se za zadušne dane pali isključivo paran broj sveća, pa mnogi strahuju da će se ogrešiti ako ne poštuju to pravilo. Međutim, to nije crkvena zapovest.

Foto: Profimedia

"Broj sveća nije presudan, već molitva i sećanje na upokojene. Možete da 10 ljudi da zapalite samo jednu sveću, ne postoji striktno pravilo", objašnjava veroučitelj Aleksandar Đurđević, prenosi Blic žena.

On ističe da ne postoji obaveza da se pali određeni broj sveća, niti bi vernici trebalo da se opterećuju time da li su zapalili paran ili neparan broj.

Verovanje da za pokojne mora da se pali paran broj sveća pripada narodnim običajima, a ne zvaničnom učenju Srpske pravoslavne crkve.

Foto: Kurir/T.S.

Šta je najvažnije na zadušnice?

Suština Mitrovskih zadušnica nije u broju zapaljenih sveća, već u molitvi za pokoj duša preminulih. Vernici odlaze na svetu liturgiju i parastos, gde sveštenik pominje imena upokojenih. U crkvu se tradicionalno donose kuvano žito, crno vino i sveća, kao i ceduljice sa imenima pokojnika za pomen.

Nakon odlaska u crkvu, mnogi posećuju grobove svojih najmilijih, uređuju ih, pale sveće i u tišini se prisećaju zajedničkih trenutaka. Običaj je i da se hrana podeli sa rodbinom, prijateljima i ljudima kojima je potrebna pomoć, uz molitvu i pomen onih koji su preminuli.

Zato, ukoliko sutra zapalite samo jednu sveću za sve svoje pokojne ili odlučite da svakome namenite po jednu, ne opterećujte se njihovim brojem. Najvažnije je da Mitrovske zadušnice provedete u molitvi, miru i sećanju na preminule članove porodice, familije i prijatelje.

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