UŽASNO VRŠNJAČKO NASILJE U SRBIJI: Osnovac nožem u leđa izbo vršnjaka, drugog letvama tukli na času, treći zadobio potres mozga!

Učenik osmog razreda N. P. (14) juče je oko 13 časova dva puta ubo nožem u leđa vršnjaka P. K. (14) u blizini OŠ „Vladimir Rolović“ na Petlovom brdu.

foto: Zorana Jevtić



Incident se dogodio u šumici pored škole, u Ulici Omladinsko šetalište, gde su se dva dečaka koja idu u različita odeljenja, kaže naš izvor, potukla. Nakon kratke tuče N. P. je izvadio nož i ubo učenika s kojim se sukobio.



Hitna pomoć je povređenog dečaka prevezla na VMA, gde je zbrinut. Osnovcu, na sreću, život nije ugrožen.



Okrvavljen bodež



Policija je pronašla okrvavljeni nož koji je N. P. upotrebio u sukobu s vršnjakom i prevezla ga u stanicu, gde je kasno sinoć, u prisustvu roditelja, dao izjavu.



Kako saznajemo, incident se nije dogodio za vreme nastave, već neposredno posle završetka časova, a dečaci navodno nikada ranije nisu bili problematični. Ovaj slučaj preuzelo je Odeljenje za maloletnike, a motiv sukoba je do zaključenja ovog broja Kurira ostao nepoznat.

foto: M.M.



Kopče na glavi



Samo dan ranije slično brutalno nasilje dogodilo se u Nišu. L. D. i A. J., bivši učenici Trgovinske škole u ovom gradu, upali su s letvama na čas u nišku gimnaziju „9. maj“ i brutalno pretukli vršnjaka P. R. (17), učenika ove škole, samo zato što im je kazao da ne ometaju nastavu!

foto: Printscreen



Stravičan napad dogodio se u četvrtak oko 18 časova u kabinetu za hemiju, tokom petog časa, kada su dvojica huligana došla na nastavu tražeći druga.

- Profesor im je rekao da ne prekidaju čas, ali su ga oni ignorisali, pa sam im rekao da izađu napolje. Oni su mi uzvratili rečima: „Slomićemo ti p...“ i izašli su. Posle dvadesetak minuta video sam ih na vratima s letvama u rukama. Tražili su me pogledom. Shvatio sam da mi se nešto loše sprema, pa sam ustao i krenuo ka njima - priča napadnuti P. R. i dodaje:

- Prvi udarac sam uspeo da blokiram, uhvatio sam se ukoštac s napadačem, ali dok sam se rvao s njim, drugi me je s leđa krvnički udarao u glavu. Školski drugovi su mi priskočili u pomoć, kao i moja devojka, koju su ova dvojica šutirala. Potom je došao domar, ali i jedan roditelj, i oni su ih odvojili od mene - opisuje P. R. užas kroz koji je prošao.

foto: Printscreen



Policija je odvela izgrednike, dok je povređeni učenik prebačen u bolnicu.

- Najozbiljnija je povreda na glavi, imam dve kopče. Svog su me izgrebali, ali sam, na sreću, izbegao najgore - kaže P. R.



Video-nadzor nedovoljan



Nebojša Lekić, direktor gimnazije, kaže da je šokiran.

- Veoma smo uznemireni, ovo je ugledna škola u kojoj se ovakve stvari ne dešavaju. Sazvao sam sednicu tima za borbu protiv nasilja, u ponedeljak sam zakazao i savet roditelja. Očigledno da đačka dežurstva i video-nadzor nisu dovoljni, pa ćemo angažovati i privatno obezbeđenje - najavio je Lekić.



Inače, za vreme tuče oštećen je kabinet hemije i napravljena je velika šteta.

foto: Printscreen



Ispisao se iz škole



Direktor Trgovinske škole Sreten Marković kaže da su oba napadača bili đaci Trgovinske škole, ali su je napustili.

- O incidentu u gimnaziji su me obavestili direktor gimnazije i načelnik školske uprave. Sazvao sam tim za bezbednost učenika i pozvao roditelje A. J., jednog od napadača. Međutim, oni su ga već ispisali iz škole. On nije bio problematičan, imao je dobre ocene i bavio se sportom. Što se tiče ovog drugog, on je takođe bio naš đak, ali je prošle godine napustio školu. Ponekad je ometao nastavu, ali ništa više od toga - rekao je Sreten Marković.



Više javno tužilaštvo saopštilo je da će oba dečaka koja su izazvala incident u gimnaziji biti procesuirana.

- Protiv obojice maloletnika biće podnete krivične prijave zbog nasilničkog ponašanja - izjavio je Vladimir Stanojević, portparol VJT.



Oporavlja se u bolnici



Istog dana i u Novoj Varoši dogodilo se vršnjačko nasilje. Gimnazijalac (16) iz ovog grada, koga je u blizini njegove škole dva puta pesnicom udario drugi đak i koji je zbrinut u užičkoj bolnici, juče je bio dobro. On je posle prvog udarca pesnicom u glavu pao, glavom udario u beton i prebačen je u užičku bolnicu, gde mu je dijagnostikovan potres mozga. Posle prvog udarca, đaci koji su bili u blizini pokušali su da ga podignu sa zemlje, ali je napadač pritrčao i još jednom ga udario pesnicom u glavu.



Napadač star 17 godina, takođe učenik gimnazije, priveden je.



Kako saznajemo, mogući razlog za incident jeste to što je napadnuti učenik navodno nekoliko puta slao SMS poruke mlađoj sestri napadača. Sadržaj tih poruka, međutim, nije poznat. Policija u Novoj Varoši u prethodnom periodu nekoliko puta je podnosila prekršajne prijave protiv mladića koji je pesnicama napao gimnazijalca, ali da po tim prijavama zasad nema presuda.

Otac povređenog dečaka OŠTRE KAZNE ZA HULIGANE

Nenad R., otac učenika koji je prebijen u školi, ogorčen je blagom kaznenom politikom prema maloletnicima. - Smatrao sam da je moj sin bezbedan u školi. Nikada nisam pomislio da bi nešto moglo da mu se desi na nastavi. Zalažem se za oštrije kazne za maloletnike, jer samo na taj način mogu da se spreče ovakve pojave. Napad na njega mogao je i tragično da se okonča - kaže zabrinuti otac.

Kurir / Ekipa Kurira

Foto: Profimedia, Zorana jevtić, Kurir, Printscreen

Kurir

Autor: Foto: Profimedia , Foto: Zorana Jevtić , Foto: Printscreen , Foto: Kurir