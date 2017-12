(VIDEO) ŠOK PRIZNANJE SENATORA KOJI JE LOVIO VANZEMALJCE: Sada imamo dokaze o posetama NLO, program su ukinuli iz straha

Heri Rid, penzionisani senator Demokratske stranke, uspeo je 2007. godine da pokrene Program unapređenja vazdušne pretnje (AATIP) nakon što je zahtevao inicijalno finansiranje projekta.



Jedinica, za koju Ministarstvo odbrane (DoD) insistira da je ukinuta u 2012. godini, dala je dokumente koji su opisivali avione koji su putovali sa izuzetno velikim brzinama bez vidljivih znakova pogona.



"Da je postojeći avion napravio takav manevar, pilot bi sigurno umro", rekao je Rid za novinski kanal KLAS 8 u Las Vegasu, u vezi s prijavljenim susretima sa NLO. "Oni ne mogli izdrže te g-sile. Nešto što upravlja tim letelicama očigledno može", kaže Rid.



Tajni snimci koje je objavilo Ministarstvo odbrane pokazali su američke pilote dok su pratili neidentifikovani vazdušni objekat koji je prolazio iznad Pacifika 2004. godine. Taj objekat je otkriven iznenada i pojavio se na 80.000 stopa iznad krstarice USS Prinston koja je pratila misteriozni avion za dve nedelje.



Komandant Dejvid Frejvor rekao je Njujork Tajmsu da je objekat dugačak oko 40 metara, da nije imao krila ili rotore, i da je nadmašio avion F-18.



"Nemam pojma šta sam video ... Ubrzao se kao ništa što sam ikada video", dodao je on, priznaje da je bio "prilično čudan".



Rid je rekao da zemlje, uključujući Kinu, Rusiju i Japan, već shvataju NLO ozbiljno i da je važno da SAD učine isto.



Klas Čenel 8 je objavio da je Rid rekao da je jedan od faktora u zatvaranju AATIP-a bio strah od obaveštajnih službi i da će se rezultati naći na naslovnoj stranici novina. On je takođe rekao da su neki zvaničnici imali verske primedbe na rad jedinice.



Većina sredstava za istraživanje u iznosu od 22 miliona dolara namenjena je istraživačkoj kompaniji za vazduhoplovstvo kojom upravlja milijarder i prijatelj Rida, Robert Bigelov. Gospodin Bigelov je rekao da je "apsolutno uveren" da su NLO-i posetili Zemlju.



Međutim, gospodin Rid je negirao da je njegovim prijateljima dat poseban tretman. "Iako je ovo bio siguran program, želeli smo da se uverimo da se ljudi ne mogu žaliti da je to bilo neka slatka stvar", je on.

Kurir.rs/Independent.co.uk

Foto: Vikipedija

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

RUSIJA U ŠOKU, ŠTA JE OVO IZNAD MOSKVE?! Oblaci ili vanzemaljci?

Kurir

Autor: Kurir