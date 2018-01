(VIDEO) ŠOK UPOZORENJE METEOROLOGA: Ledeni talas iz SAD će obuhvatiti celu planetu, a trajaće jako dugo

Ova oblast je bombardovana ledenim temperaturama i do minus 29 stepeni i do 40cm snega u poslednjih nekoliko nedelja, zahvaljujući oluji “Grejson”.

Nakon što je uzeo živote najmanje 11 ljudi, ovaj moćni ciklon je spreman da dobije još više snage u narednim danima.

Međutim, stručnjaci su upozorili da bi ovo mogao biti početak nečega mnogo većeg, a jedan naučnik je izjavio da je ovo početak 100-godišnjeg perioda globalnog hlađenja.

Dejvid Dilej, generalni direktor “Global Veder Oscilejšns”, kaže da je vremenski fenomen “La Ninja” ustvari taj, koji stoji iza ovog velikog ledenog talasa, i koji zapravo predstavlja globalno hlađenje, što je u potpunoj kontradiktornosti sa teorijom o globalnom zagrevanju.

Dilej kaže da svet “napušta“ 230-godišnji ciklus globalnog zagravanja, i da će to sa sobom doneti 100 godina globalnog hlađenja, uprkos predviđanjima od strane mejnstrim naučnika.

Ovo, u kombinaciji sa “La Ninjom”, gde morske temperature u Tihom okeanu opadaju, suprotno El Ninju, jeste razlog zbog čega su SAD pod udarom ledenog vremena.

“Ledeni talas je kombinacija događaja “La Ninja” i početka globalnog hlađenja– tako da je to početak dugotrajnog ledenog ciklusa, od 50 do 100 godina. Doći će do povremenih zagrevanja sa događajima tipa “El Ninjo” ili “La Ninja”, koji različito utiču na delove sveta. “La Ninja” je obično hladna za veći deo SAD-a, a “El Ninjo” je za ove regione blaži. Ovakvo vreme se često dešava u dvonedeljnim ciklusima, i izgleda da će ono postati blaže nakon završetka ovog ledenog talasa, tek za oko nedelju dana– a zatim će uslediti više arktičkih talasa.“

Nacionalna meteorološka služba (NWS) je upozorila da će “arktička vazdušna masa ostati usredsređena na dve trećine istočnog dela zemlje do kraja nedelje“.

NWS je dodala: “Očekuju se veoma niske temperarture i opasno hladni vetrovi“.

Kurir.rs/Express.co.uk

Foto: AP

Kurir

Autor: Kurir