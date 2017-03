IMALA JE 12 I MAJKA JE PRODALA TURISTI: Plakala sam, a on je rekao da me kupio i može šta hoće

Munera Begam, sada ima 19, živi u Hajderabadu u Indiji. Kaže da joj je bilo samo 12 godina kad su je roditelji prodali u prisilan brak sa muškarcem iz Omana. On je imao 70. Takozvanu "bračnu noć" ona danas naziva "torturom".

"Nisam obrazovana i nisam mogla da razumem ništa šta se događalo", kazala je ona. "Bila sam dete".

Kaže da je dva meseca držao zaključanu u sobi, učestalo je koristeći za seks.

"Kad je morao negde da ide, zaključao bi me, vratio se posle i potom bi tortura iznova započela", ispričala je ona. Policija kaže da je u istoriji Hajderabada na stotine takvih slučajeva kao što je Begumin. Mlade devojke iz siromašnih četvrti roditelji prodaju bez njihovog pristanka starijim turistima koji dolaze tražeći seks.

Ovi zločini često uključuju i trgovce ljudima, zajedno sa agentima, posrednicima kao delovima tih organizacija. Agenti imaju bazu u nekoliko zemalja Bliskog istoka i Afrike. Oni poznaju posrednike u Hajderabadu, gradu s procentualno najvećom populacijom muslimanskog stanovništva u Indiji, koji prilaze siromašnim porodicama i nagovaraju ih da svoje maloletne ćerke prodaju jer im treba novac.

Agenti, s druge strane, imaju klijente, obično starije muškarce, koji putuju u Hajderabad. Tamo im posrednici pokazuju devojke, kako bi odabrali koju žele. Sveštenici su takođe deo kriminalne organizacije, jer pripremaju dokumente o venčanju, koji uopšte nisu pravno utemeljeni, a istovremeno i dokument o razvodu. Prema jednom od najviših islamskih autoriteta u Hajderabadu, islamski zakon insistira na tome da devojka pristane na brak, a ovde se sve izvodi bez pristanka.

Nakon nekoliko nedelja ili meseci iskorišćavanja devojke za seks, klijent je napušta i nikad se više ne vraća. Neke devojke su čak pretrpele grupna silovanja.

