KAKO AMERIČKI PREDSEDNICI PREŽIVLJAVAJU SA PLATOM: Neki se debelo zadužili!

Pored toga predsednik dok je u Beloj kući ima i 24-časovni medicinski tim, plaća mu se penzija i imaju opcoinu zaštitu tajne službe do kraja života.

Ipak, kod nekih predsednika je zanimljivo kako su potrošili svoju platu.

Kenedi je dao u dobrotvorne svrhe

Kada je Džon Ficdžerald Kenedi došao u Belu kuću 1961. godine on je već bio bogat čovek. Njegova porodica je vredela tadašnjh milijardu dolara, a on sam je imao multimilionerski trast fond. Svakak mu nije bilo potrebno 100.000 dolara plus 50.000 dolara za troškove zato je sve dao u dobrotvorne svrhe.

On je svoju platu raspodelio na šest dobrotvornih organizacija uključujuću izviđače, Fond za univerzitetsko obrazovanje Afroamerikanaca i fond za pomoć kubanskim porodicama.

On je ovim samo nastavio praksu iz Kongresa gde je bio član 14 godina, a ukupno je donirao 500.000 dolara.

Obama je tek skoro otplatio svoj studentski kredit

I drugi predsednici su poput Herberta Huvera takođe davali plate u dobrotvorne svrhe. Slično se govorilo i za prvog predsednika Džorža Vašingtona koji je odbio ponuđenih 25.000 dolara.

Ali nisu svi predsednici imali tu sreću. Pre nekoliko godina Barak Obama je ponosno izjavio da je otplatio svoje studenstke dugove. Obraćajući se studentma koj su opterećeni studentskim kreditima on je rekao: “I Mišel i ja smo bi u vašoj koži. Mi smo svoje otplatili tek pre osam godina”.

Neki od predsednika su skoro bankrotirali

Predsednička plata nikada nije bila visoka. Uvek je bilo ljudi koji su zarađivali više. Danas je jaz u zaradama između recimo uspešnih sportista i predsednika SAD veoma veliki.

Ranije su se neki od predsednika mučili da spoje kraj sa krajem, kako pre tako i tokom mandata i posle njega.

Tomas Džeferson je povećao svoj dug za 10.000 dolara tokom mandata, Vilijam Henri Harison je imao finansijskih problema celog života i umro je mesec dana po ulasku u Belu kuću , a Hari Truman je svoje nasledstvo pogrešno investirao, i mučio se sa manjkom novca celog mandata. Možda je takvo stanje i inspirisalo Kongres da poveća platu predsednika na 100.000 dolara.

