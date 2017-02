(VIDEO) NEMA MIRA U UKRAJINI: Pobunjenici najavili ofanzivu u Donjecku i Lugansku

„Uvek smo govorili da je oslobađanje okupiranih teritorija Donjecke i Luganske oblasti naš kolektivni zadatak. I uvek smo govorili da je poželjno da se to uradi političkim sredstvima. Ako oni to ne shvataju, podsetiću vas da to možemo da uradimo i vojnim sredstvima“, rekao je Zaharčenko na konferenciji za medije.

On je istakao da DNR i LNR imaju pravo na to, jer je Kijev izvršio blokadu Donbasa.

Zaharčenko je dodao da će učiniti sve moguće za oslobođenje namučenog stanovništva.

Ranije su lideri samoproglašene LNR i DNR Igor Plotnjicki i Aleksandar Zaharčenko izjavili da su razvili program isporuke humanitarne pomoći stanovnicima oblasti Donbasa pod kontrolom Kijeva.

(Sputnjik Srbija)

