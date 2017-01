NETANIJAHU: Napadač u Jerusalimu bio pristalica Islamske države!

Objavljeni video snimak sa šetališta u starom delu Jerusalima prikazuje kamion koji uleće u veliku grupu ljudi kada je poginulo četvoro ljudi, dok je najmanje 15 povređeno, prenosi RT.

"Ne znamo identitet napadača, prema svim naznama on je pristalica Islamske države. Blokirali smo Džabel Mukabar, kvart iz kojeg je stigao, i izvodimo druge akcije o kojima ne bih iznosio detalje", naveo je Netanijahu u saopštenju.

Među ubijenima su tri žene i jedan muškarac, dok su naoružani izraelski vojnici koji su se u tom trenutku iskrcavali iz autobusa usmrtili napadača.

Man who shot Jerusalem terrorist: Soldiers hesitated to shoot because of Elor Azaria https://t.co/ancRkwFlkD #ArabIsraeliConflict pic.twitter.com/6GUW26bw6M