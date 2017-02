PROVALILI ŠPIJUNSKE METODE FBI: Evo kako i koga sve vrbuju za doušnike!

Intercept je došao do poverljivih dokumenata u kojima se jasno vidi da FBI prati i novinare u SAD-u. Novinari su intenzivno praćeni od 2013 .godine. Jednom agentu bilo je potrebno odobrenje samo dva čelnika FBI-a kako bi što pre mogao da prisluškuje sve telefosnke razgovore novinara i dobije pristup istoriji svih poziva.

