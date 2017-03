RUSIJA DIGLA VOJSKU NA KRIMU: Od samog pogleda na desantne jedinice teroristima ledi krv u žilama!

Na vojnom poligonu Opuk održavaju se trodnevni manevri ruskih jedinica za brzo reagovanje. U njima učestvuje više od 2.500 ljudi i 600 jedinica vojne tehnike. To je prvi put u istoriji ruske armije da su istovremeno podignute i pod uzbunom prebačene na Krim tri jedinice Vazdušno-desantne vojske, a takođe i Crnomorska flota i Vazdušno-kosmičke sile.

Desantne jedinice iz Novorosijska sa obale Crnog mora, zatim iz Kamišina iz Volgogradske oblasti i sa istoka iz Ulan Udea iz daleke Burjatije prebačene su na Krim, gde vežbaju odbranu tog poluostrva od terorista, kao i od vojske "uslovnog neprijatelja“.

Komandant VDV Andrej Serdjukov objasnio je da su ove vežbe uslovljene "povećanom terorističkom pretnjom“, a takođe i širokim spektrom primena Vazdušno-desantne vojske u svojstvu trupa za brzo reagovanje za rešavanje kriza u raznim regionima sveta.

Kijev i NATO-u su izjavili da se manervi održavaju na "okupiranoj teritoriji“, a zapadni mediji su ocenili da Rusija na taj način šalje upozorenje Zapadu.

Ukrajinske vlasti su već negodovale zbog održavanja manevara na Krimu i nazvali su ih protivzakonitim. Oni se plaše da bi Rusija mogla u toku vojnih vežbi da prebaci svoje jedinice na jugoistok Ukrajine i tako pomogne jedinicama samoproglašene Donjecke Narodne Republike.

Na drugoj strani, zamenik komandanta oružanih snaga DNR Eduard Basurin tvrdi da se ruski manevri na Krimu nikako ne mogu odraziti na situaciju na liniji razdvajanja u Donbasu, gde je stanje, kako je rekao, "stabilno napeto“.

I u NATO-u imaju negativan stav o manevrima na Krimu. Alijansa navodi da je svaka vojna vežba na teritoriji "okupiranog Krima“ nelegalna, jer nije dogovorena sa ukrajinskom Vladom. Pored toga, u Severnoatlantskom savezu kažu da Rusija nije informisala NATO o održavanju manevara na Krimu.

Iz ruskog Ministarstva odbrane odgovaraju da po Bečkoj konvenciji iz 2011. zemlja mora da prijavi manevre ukoliko na njima učestvuje više od 13.000 vojnika, a da u ovom slučaju nikakvih "kršenja nema“, jer sada na Krimu vežba oko 2.500 ljudi.

Ruski analitičari i deputati smatraju da su manevri na Krimu u funkciji da "ohlade one u Kijevu“ koji maštaju o tome da silom vrate to poluostrvo u sastav Ukrajine, ali da je to i poruka diverzantskim grupama koje su spremale terorističke napade na poluostrvu.

"Pretnja je sasvim realna. Mi se sećamo kako su letos na teritoriji Krima ukrajinske diverzantske grupe spremale terorističke napade, ali ih je FSB uhapsio. Osim toga, ako uzmemo u obzir ratobornu retoriku ukrajinskih vlasti, koju mi svakodnevno slušamo, i te pretnje koje šalju na adresu Krima, onda su takve vojne vežbe opravdane i neophodne. Rusija sprovodi vežbe na teritoriji svoje zemlje i žitelji poluostrva se pozitivno odnose prema tome, jer im to omogućava da se osećaju bezbedno“, kaže za Sputnjik Vladislav Ganžara, deputat Državnog saveta Republike Krim.

Analitičari smatraju da su vojne vežbe na Krimu poruka ukrajinskim diverzantima, ali i NATO-u.

"Glavni zadatak vežbi na Krimu je odbijanje napada neprijateljskih desantnih jedinica i njihovo uništavanje. Očigledno je da se time šalje jasna i direktna poruka brodovima NATO-a, koji često zalaze u Crno more, ali i ukrajinskim diverzantima koji pokušavaju da destabilizuju situaciju na Krimu. Osim toga, to su prve tako velike vežbe Vazdušno-desantne vojske u istoriji Rusije, posle 1991. godine. Uloga snaga za specijalne operacije i brzo reagovanje, u šta spada VDV, u uslovima savremenog rata je veoma važna, zato što sada sve zavisi od brzine rešavanja zadataka“, kaže Ivan Konovalov, direktor Centra za stratešku konjunkturu.

Stručnjak takođe ocenjuje da negativne reakcije Zapada na vojne vežbe ruske armije nisu iznenađujuće, jer isti taj Zapad nije očekivao da će se ruska armija podići i ponovo postati jedna od vodećih vojnih sila u svetu.

"Sve ovo što se sada dešava u ruskoj vojsci, koja je sprovela reforme i prešla na modernizaciju naoružanja, Zapad doživljava traumatično. Ruska armija pokazuje da ume da dejstvuje na udaljenim ratištima, da brzo planira operacije i da brzo prebacuje vojsku i sprovodi operacije. Za Zapad je to pravi šok, jer su smatrali da će Rusija uvek biti spora i slaba, ali su ta vremena prošla. Ono što takođe izaziva šok je i to koliko se često održavaju vojne vežbe u Rusiji i koliko vojnika u njima učestvuje. Na Zapadu priznaju da je njima za slične vežbe potrebno nekoliko meseci, dok u Rusiji vrhovni komandant ili ministar odbrane daje naređenje i u najkraćem mogućem roku, bez ikakve prethodne pripreme, vežbe se sprovode. Sada se u ruskoj vojsci veoma pažljivo i strogo vodi računa o tome da jedinice budu stalno u formi i da uvek budu na visini zadatka. Zapadu to nikako nije po volji“, smatra Konovalov.

Analitičar navodi i da je ruska vojska danas spremna da u slučaju potrebe deluje i van granica Rusije.

"Sada, za razliku od devedesetih, Rusija ima sopstvene interese i svoje saveznike, a takođe danas ima i zemalja koje bi htele da postanu naši saveznici. Ako mi želimo da pomognemo drugim zemljama i ako će to doneti mir celom svetu, Vazdušno-desantna vojska bi bila prva koja bi ispunila taj zadatak. I ne samo oni“, dodaje Konovalov.

Osim na Krimu, velike vojne vežbe se održavaju i u centralnoj Rusiji, u Orenburškoj oblasti. U njima učestvuje oko 200 pripadnika raketnih jedinica, više od 40 jedinica vojne i specijalne tehnike, ali su "u pogon“ stavljeni i "iskanderi“.

"To je takođe poruka zapadnim kolegama da oni vide koliko je efikasan sistem odbrane Rusije. Iskander je ruski adut u sporu sa NATO-om, povodom razmeštanja američkog sistema PRO u Evropi. Sve vežbe koje se trenutno održavaju u Rusiji pokazuju da je ruska armija dobro obučena i opremljena. Njena tehnička opremljenost može se porediti sa vodećim vojskama sveta, a u nekim segmentima ona ih i prevazilazi“, zaključio je Konovalov.

